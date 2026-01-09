Macabros hallazgos: dos cuerpos fueron encontrados envueltos en cobija y costal en vías de Antioquia

Dos hallazgos macabros encendieron las alarmas de las autoridades en Antioquia, luego de que en las últimas horas fueran encontrados dos cuerpos sin vida, ambos envueltos y abandonados en distintos municipios del departamento.

El primer caso se registró en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. El hallazgo ocurrió en la calle 50 con carrera 23, en el barrio San Juan, vereda Alvarado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uniformados que realizaban labores de patrullaje observaron un cuerpo abandonado sobre la vía, envuelto en una cobija, por lo que procedieron a acordonar el lugar y dar aviso a la central de radio.

Hasta el sitio llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritas al grupo de Actos Urgentes, quienes adelantaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron elementos materiales probatorios para la investigación mientras se logra identificar plenamente al hombre que permanece en Medicina Legal.

Un segundo hallazgo se reportó en zona rural del municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en un costal, abandonado en la vía que conduce al corregimiento de San Pablo. Al igual que en el caso de Copacabana, la víctima no ha sido identificada y no se conocen, por ahora, las causas exactas de su muerte.

Según información preliminar, esta persona presuntamente tendría vínculos con actividades relacionadas con el microtráfico o el control de una plaza de vicio en el municipio; sin embargo, las autoridades aclararon que se trata de hipótesis que están siendo verificadas dentro del proceso investigativo.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones para establecer si existe alguna relación entre ambos hechos y dar con los responsables de estos homicidios.