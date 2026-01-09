x

Macabros hallazgos: dos cuerpos fueron encontrados envueltos en cobija y costal en vías de Antioquia

Con estos hallazgos ya son cuatro los embolsados encontrados en Antioquia, uno el Suroeste y tres en el Valle de Aburrá. Conozca aquí más información.

  • Uno de los cuerpos fue hallado en Támesis. El cadáver fue envuelto en un costal en la vía que conduce al corregimiento de San Pablo. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 7 horas
Dos hallazgos macabros encendieron las alarmas de las autoridades en Antioquia, luego de que en las últimas horas fueran encontrados dos cuerpos sin vida, ambos envueltos y abandonados en distintos municipios del departamento.

El primer caso se registró en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. El hallazgo ocurrió en la calle 50 con carrera 23, en el barrio San Juan, vereda Alvarado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uniformados que realizaban labores de patrullaje observaron un cuerpo abandonado sobre la vía, envuelto en una cobija, por lo que procedieron a acordonar el lugar y dar aviso a la central de radio.

Hasta el sitio llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritas al grupo de Actos Urgentes, quienes adelantaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron elementos materiales probatorios para la investigación mientras se logra identificar plenamente al hombre que permanece en Medicina Legal.

Le puede interesar: Hallaron dos cuerpos embolsados en pleno Año Nuevo en la vía a Machado, en Bello

Un segundo hallazgo se reportó en zona rural del municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en un costal, abandonado en la vía que conduce al corregimiento de San Pablo. Al igual que en el caso de Copacabana, la víctima no ha sido identificada y no se conocen, por ahora, las causas exactas de su muerte.

Según información preliminar, esta persona presuntamente tendría vínculos con actividades relacionadas con el microtráfico o el control de una plaza de vicio en el municipio; sin embargo, las autoridades aclararon que se trata de hipótesis que están siendo verificadas dentro del proceso investigativo.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones para establecer si existe alguna relación entre ambos hechos y dar con los responsables de estos homicidios.

Van tres cuerpos embolsados encontrados este año en el Valle de Aburrá: 18 casos se reportaron en 2024

El primer caso se reportó el pasado jueves, 1 de enero en el municipio de Bello. En ese momento, el hallazgo se dio gracias a una mujer que caminaba por la vía a Machado, a la altura del barrio Cinco Estrellas. La mujer avistó una extraña envoltura de grandes dimensiones al lado de una canalización. Al aventurarse a verificar su contenido, se enteró que eran dos personas asesinadas que habían dejado en una bolsa negra.

El hallazgo de estas dos personas sin vida se produjo en una zona despoblada de este corredor vial y los agentes de la Policía Metropolitana acudieron al sitio y acordonaron la zona donde estaban los despojos mortales de ambas víctimas de este hecho violento.

Lea más: Encontraron a un hombre embolsado dentro de su casa en una vereda de Bello

Ambos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para que les realizaran los trabajos forenses y, de paso, saber las identidades de ambos fallecidos.

En ese momento, el reporte de la Policía señaló que debido al estado de ambos cuerpos, se presumía que estos había sido abandonados desde el pasado 29 de diciembre, pero apenas tres días después de que se produjo su hallazgo. Es de anotar que el cuerpo encontrado en Támesis se convierte en el primer embolsado hallado en Antioquia.

