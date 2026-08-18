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Le dañaron el paseo a Cancún: Detienen a un peligroso criminal en el aeropuerto José María Córdova

El hombre de 48 años fue dejado a disposición de las autoridades cuando Migración Colombia detectó la alerta de búsqueda por desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

  • El hombre detenido en el Aeropuerto José María Córdova es requerido por un juzgado 2para que responda por desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Foto: Cortesía.
    El hombre detenido en el Aeropuerto José María Córdova es requerido por un juzgado 2para que responda por desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tranquilo, con conjunto de vestir deportivo, muy campante y radiante, pensaba el hombre de 48 años cruzar el muelle internacional del Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, que presta sus servicios a Medellín, rumbo a Cancún.

Tras la inspección de rutina, los agentes de Migración Colombia constataron una alerta de las autoridades colombianas que indicaba que esta persona, que aseguraba ir a unas vacaciones al balneario mexicano, era un peligroso delincuente.

La alerta daba cuenta de que el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Antioquia requería al sujeto para que responda por desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

El presunto criminal fue dejado a disposición de las autoridades competentes, quienes lo llevaron desde el aeropuerto a un centro de reclusión provisional mientras se legaliza su captura.

Lea más: Así cayó en Feria de Flores gringo que habría creado “Passport Bross” con fines de explotación sexual

Dentro de los operativos recientes de Migración en el terminal aéreo de Rionegro, también, durante las últimas horas, esa autoridad impidió el ingreso de tres ciudadanos estadounidenses al país.

En este caso, la alerta ‘Angel Watch’, que detecta la presencia en el territorio nacional de extranjeros que visitan el país con fines de explotación sexual de menores, reportó los verdaderos motivos por los que estas personas pretendían ingresar a Medellín.

Los reportes de las autoridades internacionales que cooperan, a través de la herramienta, y en cooperación con las autoridades locales y nacionales, presentaban información que relacionaba a los estadounidenses con una actividad turística que buscaría como propósito la prostitución y el abuso de menores de edad.

Estos extranjeros fueron devueltos a su país de origen y puesto en manos de las autoridades para que continúe la investigación sobre la presunta comisión de delitos.

En lo que va corrido del año, Migración Colombia ha inadmitido a 111 extranjeros en el aeropuerto José María Córdova.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A quién detuvieron las autoridades en el Aeropuerto José María Córdova y qué delitos se le imputan?
Se capturó a un hombre de 48 años que pretendía viajar a Cancún (México). Al pasar el control de rutina, Migración Colombia detectó una orden de captura emitida por un juzgado de Antioquia por los delitos de desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.
¿Por qué se impidió la entrada al país de tres ciudadanos estadounidenses en el mismo terminal aéreo?
Gracias a la alerta del sistema internacional Angel Watch, las autoridades identificaron que los tres extranjeros pretendían ingresar a Medellín con fines de explotación sexual y abuso de menores de edad. Debido a esto, fueron inadmitidos y devueltos de inmediato a su país de origen.
¿Qué balance o cifra refleja el trabajo de control migratorio en este aeropuerto en lo que va del año?
En lo transcurrido del año, Migración Colombia ha inadmitido a un total de 111 extranjeros en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro debido a alertas de seguridad e inconsistencias en sus ingresos.
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