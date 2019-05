Mina de Jericó pedirá en un mes su licencia

Otra de las dudas que persisten es el uso del agua, según Fernando Jaramillo, representante de la Mesa Ambiental de Jericó.

La empresa minera aclaró que tendrá un consumo máximo de 0,5 metros cúbicos de agua por segundo (m3/s), que serán tomados del río Cauca. “Eso es menos del 1 % del caudal y recircularemos el 80 % del agua. La restante será tratada y devuelta en condiciones óptimas”, dijo Gómez.

El geólogo Julio Fierro le pidió a AngloGold que aclare si la actividad minera dejará 120 millones de toneladas de desechos mineros para siempre en el territorio.

Gómez dijo que en el proceso de metales no van a usar mercurio ni cianuro, sino resinas de pino que permitirán separar el concentrado de metales (mezcla de cobre, oro, plata y molibdeno) que es su producto de exportación. “Eso no genera contaminación. Lo que quedará, si es que queda porque estamos buscando nuevos usos para eso, son unas arenas secas, con humedad no superior al 15 %. Por eso no habrá piscina de relaves sino un depósito que tiene forma como de canales de siembra, con sistema de desagüe y monitoreo para mitigar riesgos”, declaró.