“Tengo bastantes soles en el hombro”: Lidio García habla de la puja por el #1 en el Liberal

Las cabezas de lista suelen marcar el tono programático de los partidos. De cara a 2026, ya las principales colectividades que buscan afianzar poder, u otras que esperan abrirse espacios en la política, definieron quiénes serán sus elegidos para generar credibilidad, afianzar reconocimiento y, especialmente, arrastrar el mayor número de votos para convertirlos en curules.
El liberalismo definió su cabeza de lista al Senado en un momento clave para el partido, marcado por tensiones internas y la incertidumbre presidencial. En entrevista con EL COLOMBIANO, Lidio García, hoy presidente del Congreso, vuelve a asumir el liderazgo de una lista que busca sostener y ampliar su peso político en 2026.