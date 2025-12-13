“Necesitamos entre 3,5 y 4 millones de votos para que regrese Uribe”: Andrés Forero

Las cabezas de lista suelen marcar el tono programático de los partidos. De cara a 2026, ya las principales colectividades que buscan afianzar poder, u otras que esperan abrirse espacios en la política, definieron quiénes serán sus elegidos para generar credibilidad, afianzar reconocimiento y, especialmente, arrastrar el mayor número de votos para convertirlos en curules.
El Centro Democrático reveló sus cartas y, en medio de procesos internos que no estuvieron exentos de polémica, rencillas y peleas, se la jugaron por la cabeza de lista.
Desde el uribismo figura el actual representante Andrés Forero, quien busca dar el salto al Senado. En diálogo con EL COLOMBIANO expuso la responsabilidad que asume, reconociendo también las pujas y dificultades que implica tener el #1 en este partido político.