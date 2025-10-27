Dos monos tití que se conocieron en cautiverio volvieron a la libertad como pareja en una histórica reserva en Antioquia

La última etapa de un largo proceso estuvo llena de incertidumbre. Todo lo que biólogos y veterinarios habían hecho durante meses tendría sentido en ese último paso. El sonido del bosque fue lo primero que los recibió. Tras la apertura de la puerta del recinto temporal que los acogió varios días, dentro del bosque, los dos titis grises se acercaron a la puerta, exploraron su entorno y comenzaron a desplazarse hacia los árboles cercanos. Fue el momento entonces de cantar victoria: así inició para estos primates su vida en libertad.
Para llegar a este momento el camino fue largo y cuidadosamente planeado. La historia de estos dos primates se cruzó después de padecer la crueldad humana. El macho llegó al CAVR del Área Metropolitana tras ser entregado voluntariamente en diciembre de 2022, con bajo peso y el pelaje deteriorado. La hembra, una cría, llegó en enero de 2024, en buenas condiciones, pero sin la experiencia propia de la vida silvestre.
