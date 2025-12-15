Dura respuesta de Cancillería chilena a Petro: “el pueblo decide y todos tenemos que respetar ese resultado”

El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció que enviará una nota de protesta diplomática al gobierno de Colombia, tras considerar las declaraciones de Gustavo Petro, en las que dijo que con esta victoria de José Antonio Kast, se venían “vientos de la muerte”.

“Que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo, por parte de todas las autoridades”, dijo el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.”

Además, el ministro señaló que “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denotan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

Ante las declaraciones que generaron controversia, desde la cancillería de Chile se confirmó que se evalúa una nota de protesta y eventuales gestiones diplomáticas a través de esta entidad diplomática. “Sobre ese punto se tomó una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena”, afirmó.

El funcionario, además, subrayó que, a su juicio, el respeto por la voluntad popular es un principio esencial. “Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia”, señaló, al tiempo que recordó que “quienes luchamos por la recuperación de la democracia lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo”.

Ante el cuestionamiento de la periodista, sobre si la nota de protesta cuándo será presentada, el canciller indicó que el trámite está en manos del cuerpo diplomático. “La Cancillería no sé si ya lo habrá hecho”, respondió.