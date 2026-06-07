Cuidado: los mosquitos están al acecho y El Niño podría empeorar el panorama en Antioquia

Yaissa Gómez llegó a urgencias con fiebre de 39 grados, vómitos y un dolor de cabeza que no cedía. Avisó que venía de un territorio tropical y que había sufrido múltiples picaduras de mosquito. La enviaron a casa con una cita para el día siguiente.
Cuando regresó, sus plaquetas habían caído a 25.000. El nivel normal oscila entre 150.000 y 450.000. Estuvo a punto de sufrir una hemorragia interna.
“A ese punto los médicos se sorprendían de que yo no me estuviera desangrando”, recuerda. Uno de los mosquitos que la picó la contagió de malaria o paludismo, una enfermedad potencialmente mortal. Antioquia es uno de los principales focos de esta enfermedad en el país.