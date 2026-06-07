Cuidado: los mosquitos están al acecho y El Niño podría empeorar el panorama en Antioquia

Yaissa Gómez llegó a urgencias con fiebre de 39 grados, vómitos y un dolor de cabeza que no cedía. Avisó que venía de un territorio tropical y que había sufrido múltiples picaduras de mosquito. La enviaron a casa con una cita para el día siguiente. Cuando regresó, sus plaquetas habían caído a 25.000. El nivel normal oscila entre 150.000 y 450.000. Estuvo a punto de sufrir una hemorragia interna. “A ese punto los médicos se sorprendían de que yo no me estuviera desangrando”, recuerda. Uno de los mosquitos que la picó la contagió de malaria o paludismo, una enfermedad potencialmente mortal. Antioquia es uno de los principales focos de esta enfermedad en el país.

Mientras las temperaturas se siguen elevando y las condiciones climáticas se siguen alterando por el cambio climático, esta historia se convierte en una advertencia de lo que podría ocurrir con mayor frecuencia en Antioquia. También le puede interesar: Colombia registra pico histórico de consumo energía por ola de calor; hay alarma por racionamiento

¿Cuándo llegará realmente El Niño?

Aunque El Niño aún no ha sido declarado oficialmente, el calentamiento del océano Pacífico ya alcanza cerca de 0,9 grados centígrados por encima de los niveles normales. Según Daniel Ruiz Carrascal, coordinador del Siata, la probabilidad de que continúen las condiciones neutrales es de apenas el 2 %, por lo que se espera que el fenómeno comience durante este trimestre, pero no se tiene certeza sobre el mes específico. El experto aclaró que el calor reciente en Medellín no estuvo relacionado con El Niño, sino con una perturbación atmosférica en el Caribe que generó una especie de “cobija térmica” sobre el Valle de Aburrá.

La amenaza a la salud de El Niño

Ante la llegada de El Niño, una de las principales preocupaciones en Antioquia son las enfermedades transmitidas por mosquitos. El aumento de las temperaturas acelera el ciclo de vida de estos insectos, favoreciendo la transmisión de enfermedades como la malaria y el dengue. “Cuando aumenta la temperatura, el mosquito madura más rápido y el parásito también completa más rápido su desarrollo”, explica Iván Darío Vélez, fundador del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet). Según proyecciones elaboradas por investigadores de la Universidad Nacional y la Corporación de Investigaciones Biológicas a partir del Índice Parasitario Anual (IPA), la incidencia de malaria podría aumentar un 17,3 % durante el primer año del fenómeno y hasta un 35,1 % durante el segundo. El riesgo es especialmente relevante para un departamento que históricamente concentra una de las mayores cargas de malaria del país, particularmente en Urabá y el Bajo Cauca. Pese a este panorama, la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, destaca que el departamento cuenta con el único Plan de Adaptación al Cambio Climático del país enfocado en riesgos para la salud pública.

El escudo antidne

Una de las principales herramientas para enfrentar el dengue es el programa Wolbachia, desarrollado por el Pecet de la Universidad de Antioquia en alianza con el World Mosquito Program. La estrategia consiste en liberar mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia que reduce la transmisión de dengue, zika y chikunguña. Según datos del programa, la incidencia del dengue cayó entre un 95 % y un 97 % en Medellín, Bello e Itagüí. Ahora la estrategia se expande a ocho municipios de Antioquia: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Segovia y Remedios. Sin embargo, no funciona contra la malaria. “Son dos mosquitos completamente distintos”, señala Sara Robledo, directora del Pecet. Entérese: UdeA fabrica primer lote de fármaco contra la malaria; sigue uno para tratar el VIH

El enemigo que sigue sin control

La malaria es transmitida por mosquitos del género Anopheles, de hábitos predominantemente rurales y nocurnos. Tiene cientos de subespecies y más de 30 pueden ser transmisoras de malaria. A diferencia del dengue, no existe un mecanismo de control biológico equivalente a Wolbachia que permita reducir su transmisión a gran escala. Más del 90 % de los casos de Antioquia se concentran en Urabá y Bajo Cauca. El Bagre es uno de los municipios más críticos; presenta tasas de hasta 188 casos por cada 1,000 habitantes El problema tiene un apellido: minería a cielo abierto. “Cada hueco que deja la minería es un potencial criadero para Anopheles”, advierte Vélez. Las sequías también pueden favorecer su proliferación. Cuando disminuye la disponibilidad de agua, muchas familias la almacenan en recipientes que, si permanecen destapados, facilitan la reproducción de mosquitos. A esto se suma un desafío científico adicional. Una investigación publicada por la revista Science muestran que tanto algunos mosquitos como los parásitos responsables de la malaria han desarrollado mecanismos de resistencia frente a insecticidas y medicamentos utilizados históricamente para combatir la enfermedad. Por esa razón, los expertos insisten en que la vigilancia epidemiológica y la investigación científica siguen siendo herramientas fundamentales para contener futuros brotes.

Lo que Antioquia tiene en sus manos

Pese a los riesgos, Antioquia llega a este escenario con capacidades que pocos departamentos poseen. Además del programa Wolbachia y de las campañas de entrega de toldillos en Urabá, la Universidad de Antioquia produjo recientemente el primer lote industrial nacional de cloroquina para el tratamiento de la malaria. También avanza InnoMalarIA, un proyecto de investigación que busca desarrollar nuevas herramientas para el diagnóstico temprano. “Tenemos herramientas prometedoras, pero el desafío sigue siendo convertirlas en soluciones de alcance masivo”, afirma Robledo. Muchos de estos avances han enfrentado dificultades para escalarse y consolidarse debido a la limitada financiación de la ciencia en el país, advierten los investigadores consultados. Robledo trae el ejemplo de África, en donde se está implementando un programa de vacunación en 25 países africanos, principalmente para niños menores de 5 años. Esta vacuna, según la Organización Mundial de la Salud, puede salvar 1 vida por cada 200 niños vacunados. Esa oportunidad no ha podido aplicarse en Colombia precisamente por falta de recursos. Siga leyendo: Calores en el Aburrá incrementarían presencia de alacranes y serpientes en casas, ¿qué hacer si encuentra uno?

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