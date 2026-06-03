Colombia registra pico histórico de consumo energía por ola de calor; hay alarma por racionamiento

El calor en mayo y en lo que va de junio no da tregua y la electricidad tampoco alcanza cuando aires acondicionados y ventiladores se encienden al mismo tiempo. Así las cosas, Colombia rompió su propio récord de consumo eléctrico en mayo de 2026, justo cuando los embalses están por debajo del nivel mínimo requerido, el gas natural escasea y el fenómeno de El Niño avanza con una probabilidad del 98% de consolidarse antes de julio. El sistema eléctrico nacional ya muestra una brecha del 10% entre lo que se demanda y lo que puede ofrecer, y los expertos son contundentes: el riesgo de racionamiento es real.

Colombia registró el 15 de mayo su mayor consumo eléctrico diario de la historia

El 15 de mayo de 2026 quedará en los registros del sector energético colombiano, pero no por razones de orgullo. Ese día, el Sistema Interconectado Nacional (SIN), operado por XM, registró una demanda diaria de 259,92 Gigavatio-hora (GWh), la más alta de su historia. Solo dos semanas después, el 7 de mayo ya se había marcado otro pico de 258,69 GWh, y el 15 de ese mismo mes se alcanzaron 261,86 GWh en días ordinarios, sin festividades ni eventos especiales que lo justificaran. La causa son las olas de calor con temperaturas que superaron los 38 grados en la región Caribe, y anomalías térmicas que se extendieron al resto del país durante mayo. El resultado fue un salto masivo en el uso de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración en hogares, comercios e industrias.

Una demanda que lleva meses acelerando

La firma de análisis Logox Conocimiento e Inteligencia lleva advirtiendo desde el 17 de enero sobre este escenario. “Realizamos alarmas porque analizamos este tema energético y sus principales riesgos, pero no prestan atención”, señaló. Y agregó: “Lo que calculamos y advertimos desde el 17 de enero ya está aquí”. Eso lo confirman los números de XM, ya que la demanda de energía en Colombia ha crecido de forma sostenida y acelerada en lo que va del año: enero: +4,55%, febrero: +3,13% (desaceleración por un frente frío), marzo: +5,67%, abril: +6,70% y mayo: +8,80% (el mayor salto del año). Ese crecimiento de mayo casi duplicó el de enero y superó con creces las proyecciones del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), llegando a valores cercanos al límite superior del intervalo de confianza del 95%. En ese sentido, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, lo describe así: “Primero fue en la región Caribe, en donde las olas de calor, con temperaturas que superaron los 38 grados, se disparó la demanda de energía poniendo en aprietos a las empresas prestadoras del servicio, que no daban abasto”. Los datos regionales de XM confirman que el mayor crecimiento de la demanda en mayo frente al mismo mes de 2025 se concentró en: Chocó: +15,00%, Caribe: +11,42%, Tolima-Huila-Caquetá: +10,04%, y Valle del Cauca: +9,76%. “Ahora es en todo el país”, advirtió Acosta. Le puede interesar: Las 10 recomendaciones de MinAmbiente para afrontar el fenómeno de El Niño

La oferta no alcanza: déficit del 10%

La oferta no alcanza para atender tanda demenda de energía y el déficit es del 10%, así lo resume el Boletín Energético 335 de XM, publicado el pasado 29 de mayo, al revelar que el sistema eléctrico nacional enfrenta una brecha alarmante. Es decir, la demanda pico registrada fue de 261,9 GWh/día. Para atender ese requerimiento de consumo, la oferta de energía firme disponible se distribuyó así: generación térmica: 118,2 GWh/día, generación hidroeléctrica: 112,9 GWh/día, generación solar: 6,5 GWh/día, para un total disponible de 237,6 GWh/día. El resultado de estos datos es un déficit de aproximadamente 24,3 GWh/día, equivalente al 10% de la demanda máxima. En otras palabras, la oferta de energía firme solo cubre el 90% de lo que el país necesita en sus horas pico. El exministro Acosta precisa: “Según el reporte de XM, el pico de demanda de energía que se está registrando, debido a las elevadas temperaturas, es de 261,9 GWh/día, que contrasta con la Oferta de Energía Firme, que solo alcanzaría a cubrir hasta el 90%”. Y añade la que más le preocupa al sector: “En condiciones de hidrología crítica, bajo aporte a los embalses y sin llegar el nivel de estos al 80% solicitado por XM, le daría la razón al ministro Palma cuando habló de la inminencia del racionamiento”. Entérese aquí: Empresarios del país lanzan S.O.S. al Gobierno Petro por riesgo de racionamiento de energía y gas ante El Niño

Los embalses y el gas son el termómetro del peligro

Colombia genera más del 70% de su electricidad con agua. Por eso el estado de los embalses es la variable que define si hay luz o no en Colombia. Por eso, XM ha establecido que para afrontar el próximo fenómeno de El Niño con seguridad, el nivel agregado de los embalses debe superar el 80% desde agosto de 2026. Al 27 de mayo, ese nivel se ubicaba en 67,46%. La diferencia es de 12,5 puntos porcentuales que el sistema tiene que recuperar en menos de dos meses. En ese orden, Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, alerta que ante una sequía severa, “los embalses podrían alcanzar niveles nunca registrados, lo que comprometería el suministro eléctrico si no se activa de manera sostenida la generación térmica”. Por otro lado, según Cabrales, está el complejo panorama del gas natural en el país, que es usado para activar las térmicas, ya que hay un déficit de gas natural del 24% para el período 2026-2027. El profesor suma a la discusión la deuda de la empresa distribuidora Air-e que supera los $2,6 billones, de los cuales más de $1,5 billones corresponden a generadoras térmicas. Esa deuda limita directamente la capacidad de comprar anticipadamente gas, carbón y combustibles líquidos para mantener encendidas las plantas. El contexto climático agrava todo lo anterior, debido a que, según el pronóstico publicado el 19 de mayo, el Pacífico ecuatorial ya transita hacia El Niño con una probabilidad del 98% de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio de este año, y que predomine durante el resto del año con probabilidades cercanas al 100%. Las proyecciones hacia el final del horizonte climático, el trimestre diciembre-enero-febrero, indican 29% de probabilidad de un El Niño “Fuerte” y 31% de probabilidad de un El Niño “Muy Fuerte”. Para el sistema eléctrico colombiano, esto significa menos lluvias, menos agua en los embalses y mayor demanda de generación térmica precisamente cuando el gas escasea. Por eso, el exministro Acosra señala una coincidencia que multiplica el riesgo, se trata del Mundial de Fútbol. “El SIN deberá afrontar el déficit de Oferta de Energía Firme del 2,3% y de gas natural del 24%, coincidiendo con la mayor demanda por el Mundial de fútbol”. El evento deportivo generará picos de consumo eléctrico adicionales en todo el país.

Seguimiento mensual de la demanda.

Las metas de nuevas plantas: lejos de cumplirse

Para 2026 estaba previsto incorporar al sistema 4.475 MW de nueva capacidad de generación. A la fecha, solo han entrado 294 MW, equivalentes al 6,6% de lo previsto. Los obstáculos son los de siempre, retrasos en licenciamiento ambiental, procesos de consulta previa, problemas de seguridad territorial. El resultado es que el sistema llega a este momento crítico sin el colchón de capacidad que se había proyectado. Para el período 2026-2027, el déficit del sistema alcanza el -4,4%, lo que evidencia, según Cabrales, “una menor capacidad del sistema para cubrir la demanda esperada en condiciones de estrés climático”. Por eso, el Consejo Gremial Nacional lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG para que actúen de inmediato frente al riesgo de desabastecimiento. El llamado apunta directamente a “la falta de una gestión adecuada y a tiempo”. La cifra que pone en perspectiva la magnitud del problema viene de Fedesarrollo, ya que un racionamiento eléctrico similar al de los años 90 le costaría al país 1,5 puntos porcentuales del PIB. Con una economía que creció apenas 2,7% en el primer trimestre de 2026, ese golpe sería devastador para hogares, empresas y finanzas públicas.