La hacienda “Mi Ranchito”, por ser bien de interés cultural, deberá conservar su estructura y arquitectura. Para el proyecto, la Gobernación hizo un aporte de $30 millones y el proyecto The Trust For The Américas de 15 computadores. Se espera que a mediados de mayo, luego de que se terminen sus adecuaciones y equipamientos, la casa entre a funcionar. Mariano Ospina Pérez perteneció al Partido Conservador y gobernó a Colombia entre 1946 y 1950. Murió el 14 de abril de 1976 en Bogotá.