Joven obrero murió al caer al río Cauca en la construcción de un puente entre Buriticá y Liborina

Durante las obras de la construcción de un nuevo puente para conectar a los municipios de Buriticá y Liborina, en el Occidente antioqueño, uno de sus trabajadores cayó accidentalmente a las aguas del río Cauca. Horas después, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en este afluente.
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado martes en los límites de estos dos municipios, luego de que Santiago Briceño, de 22 años, sufriera este accidente por causas que son materia de investigación y tras su desaparición en la corriente, los bomberos del municipio de Liborina empezaron a hacer la búsqueda con dos embarcaciones.