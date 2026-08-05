Joven obrero murió al caer al río Cauca en la construcción de un puente entre Buriticá y Liborina

Durante las obras de la construcción de un nuevo puente para conectar a los municipios de Buriticá y Liborina, en el Occidente antioqueño, uno de sus trabajadores cayó accidentalmente a las aguas del río Cauca. Horas después, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en este afluente. Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado martes en los límites de estos dos municipios, luego de que Santiago Briceño, de 22 años, sufriera este accidente por causas que son materia de investigación y tras su desaparición en la corriente, los bomberos del municipio de Liborina empezaron a hacer la búsqueda con dos embarcaciones.

Luego de varias horas de recorrido, aguas abajo en esta localidad, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de este obrero, quien se ahogó tras la caída cuando se encontraba cumpliendo con sus labores en la construcción del puente La Angelina. Entérese: La historia de la muerte de Ángel Montoya, el joven que se lanzó al río Cauca y fue grabado en video viral La víctima, oriunda del corregimiento Guarinoncito, municipio de La Dorada, Caldas, trabajaba para la empresa Gisaico, la constructora que estaba a cargo de este proyecto que es financiado por la Sociedad Hidroituango, como parte de las obras en las zonas de influencia de la hidroeléctrica. Este proyecto se está construyendo luego de que el 11 de abril del año pasado se cayera el puente original La Angelina, que conectaba a las zonas urbanas de estos dos municipios por cuenta de las lluvias. La infraestructura colapsada era de construcción artesanal. Le puede interesar: Recuperaron los cuerpos de dos hombres que se ahogaron en el Urabá y Norte de Antioquia Por este hecho resultaron afectadas más de 500 personas del corregimiento La Angelina, de Buriticá, y el casco urbano de Liborina, quienes debieron utilizar embarcaciones para hacer estos recorridos, siempre y cuando el río no estuviera crecido.

Ante esto, la Sociedad Hidroituango comenzó con la construcción de esta obra en el segundo semestre del año pasado, con una estructura de 180 metros de longitud y un ancho de cuatro metros para permitir el paso de vehículos sin inconvenientes. Para esta obra se invirtieron 44.900 millones de pesos y se tiene previsto que su construcción esté culminada durante el segundo semestre de este año. Se habrían presentado algunos retrasos por cuenta de la construcción de las columnas para garantizar la seguridad sobre el río. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes