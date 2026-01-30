x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La historia de la muerte de Ángel Montoya, el joven que se lanzó al río Cauca y fue grabado en video viral

La acción del hombre quedó registrada en un video. Las fuertes lluvias dificultaron las labores de búsqueda del joven que completaba 3 días desaparecido.

  • El momento en el que Ángel Montoya se lanza al río Cauca quedó grabado y se hizo viral. Foto: Captura video y redes sociales.
    El momento en el que Ángel Montoya se lanza al río Cauca quedó grabado y se hizo viral. Foto: Captura video y redes sociales.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

En la mañana de este viernes 30 de enero, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Ángel Montoya, de 30 años de edad, quien había desaparecido tras lanzarse al río Cauca desde un puente vehicular.

El hombre era buscado desde el pasado martes 27 de enero, luego de que su acción fuera registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Lea también: ¿Un hipopótamo en el río Cauca? Las razones que desmienten una foto que se volvió viral

Desde el puente General Santander, ubicado en la vía que comunica al municipio de Tuluá con el corregimiento de Río Frío, en el Valle del Cauca, Montoya se lanzó al afluente presuntamente para cumplir un reto digital.

En la grabación que se hizo viral en las redes en donde Montoya grita “hasta la vista”, se observa que luego de lanzarse al agua, tenía poca movilidad en uno de sus brazos, algo que pudo contribuir a la tragedia, pues esto dificultaría sus maniobras para nadar hacia la orilla.

El cuerpo de Ángel fue localizado a orillas del río en jurisdicción del municipio de Bolívar, al norte del Valle del Cauca. El hallazgo fue realizado por areneros, quienes alertaron de inmediato a los organismos de socorro.

Las labores de rescate y búsqueda, en las que participaron familiares y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande, enfrentaron serias dificultades debido a las condiciones climáticas adversas y al elevado caudal del río Cauca provocado por la actual temporada de lluvias.

La noticia fue confirmada por Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, quien lamentó el desenlace y advirtió sobre el peligro de estas acciones.

“Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”, expresó el funcionario ante los medios.

Siga leyendo: ‘Súper aguaceros’ serán cada vez más comunes en Medellín: qué son y cuáles son las zonas más afectadas

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida