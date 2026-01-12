x

Polémica en Necoclí: piden esclarecer muerte de un hombre durante operativo policial en las Fiestas del Coco

Desde la Alcaldía de Necoclí se pronunciaron para lamentar la muerte y pedir a los habitantes que conserven la calma y se mantengan informados a través de fuentes oficiales.

    Investigan la muerte de un hombre en medio de un procedimiento oficial en las Fiestas del Coco en Necoclí, Antioquia. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Los habitantes del municipio de Necoclí, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño, piden esclarecer la muerte de un hombre identificado como José Luis Ramos Fuentes, quien fue víctima de disparos en medio de un procedimiento policial, en el marco de las Fiestas del Coco, que se realizan del 9 al 12 de enero del presente año.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría presentado en la cancha La Batea el 11 de enero, sobre las 4:00 a. m., cuando la víctima presuntamente tenía una discusión con su pareja sentimental, lo que habría generado una llamada a la Policía para controlar la situación.

Sin embargo, en medio del procedimiento, el hombre se habría tornado agresivo con los uniformados luego de sacar un arma blanca, lo que provocó que los policías accionaran sus armas de dotación con el fin de neutralizarlo.

La familia de Ramos Fuentes estaría denunciando un presunto abuso de autoridad por parte de los uniformados, al señalar que se realizaron varios disparos y que debieron apuntar a partes menos letales; no obstante, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para dar inicio a la investigación correspondiente.

Desde la Alcaldía de Necoclí se pronunciaron para lamentar la muerte de José Luis Ramos y, al mismo tiempo, hacer un llamado a la comunidad a mantener la calma y a evitar la difusión de información no confirmada. “Las Fiestas del Coco continúan desarrollándose con normalidad y cuentan con un dispositivo de seguridad permanente, articulado con la Fuerza Pública y los organismos de control, para garantizar la convivencia, el orden y la tranquilidad de propios y visitantes”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento se desconoce un pronunciamiento por parte de la Policía Nacional que explique la situación, conforme a las verificaciones del procedimiento realizado en el marco de las Fiestas del Coco, celebradas en este municipio de la subregión del Urabá antioqueño.

