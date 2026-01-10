Volver ya o esperar: el dilema de los 393.000 venezolanos que viven en Antioquia

“Ir a Venezuela en este momento implicaría un riesgo, porque todavía está la dictadura, todavía las personas no tienen libertad de expresión y no ha cambiado nada en esencia. Para mí y para mi familia no es factible regresar ahora”, expresó Yexica Marcano, emprendedora venezolana, que llegó a Medellín en 2017 junto a sus hermanas, huyendo de un panorama desolador, cuando el régimen tenía el control de absolutamente todo. “No había alimentos, no había medicamentos, no había seguridad. Ese fue el año más fuerte y ahí fue que yo tomé la decisión de salir. Cruzamos frontera y nos vinimos en bus a Medellín”, recuerda. Al igual que para Yexica, la captura de Nicolás Maduro reactivó en miles de venezolanos la pregunta que llevan años aplazando: ¿volver o quedarse? En Antioquia, donde 393.702 migrantes (según Migración Colombia) llegaron huyendo de la represión y la violencia, la respuesta no es de entusiasmo sino de cautela. Entre los 241.000 que hoy viven en Medellín y los más de 13.000 en Urabá, la caída de Maduro no borran las razones que los obligaron a salir. EL COLOMBIANO conoció las historias de algunos venezolanos que tuvieron que huir del régimen en busca de un mejor futuro.

Según datos recopilados por Migración Colombia, hay 393.702 en Antioquia, de los cuales 241.000 son de Medellín y 13.536 son de Urabá. FOTO: Cortesía

Meses de supervivencia

“Llegamos a trabajar en lo que fuera: panaderías, restaurantes, vendiendo postres en la calle. Nos tocó hacer de todo”, indicó Yexica, que ya ajusta 8 años en la ciudad y ha logrado no sólo conformar un emprendimiento de repostería en Medellín, sino también una organización social en pro de los derechos humanos. Aunque Yexica reconoce que hay una pequeña esperanza con la salida de Maduro del poder, para ella, el regreso a su amada tierra hoy no es una opción cercana. “Todavía está el riesgo. Nosotras tenemos una organización social y somos defensoras de los derechos humanos. Ir ahorita nos pondría en riesgo. Yo nunca he apoyado ese régimen y para ellos yo soy una traidora a la patria”, dijo. La familia de Yexica hoy sigue en Caracas, en Fuerte Tiuna, zona donde ocurrió el bombardeo que terminó con la captura de Maduro. Los días, afirma Yexica, son de miedo, incertidumbre y un silencio sepulcral que indica que algo pronto pasará. “Tengo una tía que vive muy cerca del Fuerte Tiuna. Ella decía que eso fue muy duro, mucho miedo. Había ruido, no sabían si tenían que salir o quedarse. Todos prepararon un bolsito con ropa, efectivo y cargadores por si tocaba salir corriendo. Ellas dicen que están tranquilas, pero que el silencio que hay es aterrador. Están alertas a ver qué sigue”, concluyó. Entérese: Así se perdió la democracia y la libertad en Venezuela: la historia de Sandra Fernández Al igual que Yexica, otros compatriotas comparten su temor. José Gregorio Molina huyó en 2014 en busca de un mejor futuro. Viajó desde su ciudad natal, Mérida, en los Andes venezolanos hasta Barranquilla con la idea de emprender, tiempo después se radicó en Medellín. Hoy es cocinero, asesor gastronómico y creador de una marca que maneja redes sociales para restaurantes. Su decisión de irse estuvo marcada por las primeras guarimbas venezolanas, manifestaciones en las que se enfrentaban el Ejército Bolivariano contra líderes estudiantiles y de oposición, que expresaban su desacuerdo con el régimen de Maduro. “Eran manifestaciones donde cerraban calles por tres o cuatro meses. Nadie podía salir. Habían bombas lacrimógenas, perdigones, disparos, heridos, muertos. Ver que en una manifestación habían piedras contra balas, dos o tres muertos por día, eso te replantea todo”, expresó Molina. Sobre la captura de Maduro, José no comparte el optimismo de algunos y descarta la idea de volver pronto a su patria. “El cambio fue solo de marketing. Maduro no era solo Maduro, son muchas personas que siguen ahí. Mi familia tuvo que borrar todo del celular para cruzar la frontera. Hoy es un delito tener memes o información celebrando que cayó Maduro. Hay colectivos montando retenes y obligando a mostrar los teléfonos”, afirmó.

Un futuro incierto