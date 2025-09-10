Niegan tutela a Isabel Zuleta con la que pretendía que Federico Gutiérrez se retractara por lo dicho de su relación con bandas criminales

El Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ha declarado improcedente la acción de tutela interpuesta por la senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) contra el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. Zuleta buscaba la protección de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, dignidad humana y a la vida, exigiendo que el mandatario local se retractara de sus declaraciones que la vinculan con presuntas interferencias en operativos contra el crimen organizado y su relación con bandas criminales de Medellín. Puede leer: “Tarimazo” de Petro en Medellín: Compulsaron copias a la Corte Suprema contra la senadora Isabel Zuleta La senadora, quien fue designada por el presidente de la República como coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, alegó que el alcalde Gutiérrez había realizado pronunciamientos “estigmatizantes” en medios y redes sociales.

Entre ellos, el alcalde la calificó de “más peligrosa” el 11 de junio de 2025 y la asoció con “aliados criminales de Petro” el 25 de junio. Adicionalmente, en una entrevista concedida a Blu Radio el 24 de junio de 2025, Gutiérrez sostuvo que la senadora habría intercedido para impedir la captura de Juan Pablo Taborda, alias “Yordi”, cabecilla de la banda La Terraza, señalando que su detención frustraría el proceso de paz en Itagüí. Zuleta afirmó que estas acusaciones, sin soporte probatorio, afectaban gravemente su honra, buen nombre y dignidad, e incluso incrementaban el riesgo para su vida y seguridad, además de impactar la legitimidad del proceso de paz en el que participa. Por su parte, la defensa del alcalde Gutiérrez argumentó que sus declaraciones se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política. Le puede interesar: Esta es la historia detrás de la furia de alias “Douglas” y de la filtración de las capturas de La Terraza en Medellín Señaló que el alcalde cumple con su deber funcional de informar a la ciudadanía sobre asuntos de “indiscutible interés público”, como la seguridad de Medellín. Las manifestaciones del mandatario local, añadió la defensa, no fueron “aseveraciones arbitrarias ni gratuitas”, sino que se fundamentaron en “hechos verificables”, como la participación de la senadora en diálogos sostenidos con estructuras criminales al interior de la cárcel de Itagüí, lo cual ha suscitado “inquietudes” respecto a posibles interferencias en el desarrollo de operativos contra la delincuencia organizada. El alcalde afirmó que sus declaraciones eran parte de un “debate político legítimo” en torno a políticas de alcance nacional que repercuten en la autonomía territorial. El juzgado, al resolver la tutela, consideró que, si bien se cumplió el requisito de inmediatez (los hechos invocados eran recientes, ocurridos en agosto de 2025, y se alegaba una afectación de carácter actual y continuo), la acción era improcedente por no cumplir el principio de subsidiariedad. La decisión judicial argumenta que la controversia “se circunscribe a un debate político” que puede ser tramitado mediante mecanismos judiciales ordinarios, como acciones penales por injuria y calumnia (artículos 220 y 221 del Código Penal), acciones civiles de responsabilidad por perjuicios morales ante la jurisdicción ordinaria, o incluso denuncias disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación por un eventual abuso de funciones públicas. Además, el despacho no encontró que se configurara un “perjuicio irremediable”. No se aportaron pruebas de “amenazas concretas o de incidentes de violencia directa” ni “soporte probatorio idóneo” para la afirmación de un supuesto riesgo a la vida, como denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación o solicitudes de protección elevadas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La sentencia subraya que la libertad de expresión goza de una protección reforzada en asuntos de interés general, especialmente cuando se trata de opiniones sobre asuntos públicos como políticas de seguridad y paz, y que las autoridades tienen un deber reforzado de tolerancia ante críticas. Las opiniones críticas del alcalde, basadas en hechos institucionales verificables y sin “falsedades dolosas ni incitaciones directas a la violencia”, se enmarcan en el debate público entre autoridades nacionales y locales. El fallo enfatiza que su decisión se limita al análisis de la presunta vulneración de derechos fundamentales invocados y los elementos probatorios del expediente, sin que implique un pronunciamiento de fondo sobre la veracidad de las expresiones ni sobre las eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.

Los cuestionamientos a Zuleta y su cercanía con las bandas