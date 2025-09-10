Primer efecto luego de la goleada de Colombia: Venezuela tomó drástica decisión sobre su técnico Fernando Batista

Luego de tener la primera opción de quedarse con el cupo al repechaje rumbo al Mundial 2026, la Selección de Venezuela perdió esa opción luego de la goleada sufrida ante Colombia en Maturín.

Con un contundente 3-6 y tras la victoria de Bolivia ante Brasil en El Alto, la Selección de Venezuela se quedó afuera de aspirar a un cupo a la Copa del Mundo, ocupando el octavo lugar con 18 puntos.

Ante dicha situación, la Federación Venezolana de Fútbol ha informado a través de un comunicado que el técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista fue “cesado de sus funciones”.

De acuerdo con el comunicado, esta decisión “responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”.

La FVF reconoció que “bajo la dirección de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución” (sic), dice la publicación.