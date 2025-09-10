Estos son los nuevos rostros del Águila Descalza

El Águila Descalza está de parto y de partida, dice Cristina Toro. Este año, cuando celebran 40 años de trabajo juntos, han decidido agrandar el elenco incluyendo dos parejas de actores que le darán curso a dos de sus obras: No vuelvo a beber y Mañana le pago.
–Cuando los conocimos a ellos y vimos la calidad de actores que son y vimos su trabajo y su experiencia, decidimos que ellos son los llamados a ayudarnos a perpetuar este legado dramatúrgico –dice Cristina.
Las parejas de actores que conformaran Elencos Águila son Ferney Arboleda y Flora Rodríguez, que interpretaran No vuelvo a beber y Valeria Wills y Shamir Rojas, que hará lo propio con Mañana le pago. La temporada inicia el 25 de septiembre en El Solar del Águila, y las obras se irán presentando intercaladas, cada dos semanas, así hasta diciembre. La temporada empieza con Mañana le pago.
–Va a ser un experimento maravilloso porque es la posibilidad de derrumbar todas esas hipótesis que dicen que esto solo lo podemos hacer nosotros. No, las obras tienen que valerse por ellas mismas, obviamente representadas por gente que tiene todo el conocimiento y la formación –dice Cristina.