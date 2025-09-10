Autoridades detuvieron a sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk en la universidad de Utah, EE. UU.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk después del mortal ataque armado en una universidad de Estados Unidos, informó este miércoles el jefe del FBI, Kash Patel. “El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora detenido. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI”, escribió Patel en la red X, donde prometió “actualizaciones cuando estén disponibles”. Le puede interesar: Videos | Impresionante explosión de camión de gas deja 57 heridos en Ciudad de México

Por otro lado, para el gobernador de Utah, Spencer Cox, la muerte de este activista de derecha Kirk es un “asesinato político”. “Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero ser claro en que esto es un asesinato político”, dijo Cox a periodistas. El ataque ocurrió alrededor de las 12:10 p.m., unos 20 minutos después de iniciada su intervención en el marco de la gira The American Comeback Tour, que incluía 15 paradas en campus universitarios de todo el país. De acuerdo con la universidad, el atacante abrió fuego desde el edificio Losee, ubicado a unos 200 metros del lugar del evento. En un inicio, las autoridades informaron que un sospechoso había sido detenido, pero más tarde aclararon que la persona no estaba vinculada con el ataque.

Kirk fundó Turning Point USA, una organización política que hoy cuenta con más de 850 capítulos en universidades de Estados Unidos. FOTO: Captura video redes sociales y @charliekirk1776

Kirk había llegado a la universidad para la primera parada de la gira, organizada por el capítulo local de Turning Point USA, donde desarrollaba su formato de debate Prove me Wrong (“demuéstrame que estoy equivocado”), una dinámica en la que estudiantes lo retan a defender sus posturas. El momento del tiroteo quedó registrado en video y se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa a Kirk respondiendo preguntas sobre la violencia armada en Estados Unidos segundos antes de ser impactado. “¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?”, preguntó un asistente. “¿Contando o sin contar la violencia de las pandillas?”, alcanzó a responder Kirk antes del disparo.

El FBI dejó en libertad a la persona detenida señalada como sospechosa

Luego de un largo interrogatorio a la persona detenida por las autoridades y señalada como sospechoso del ataque armado al activista de derecha Charlie Kirk, el jefe del FBI, Kash Patel, informó que este fue dejado en libertad. Al parecer, esta persona y de la cual no se logró conocer su identidad, no tenía nada que ver concretamente con el ataque armado, pero sí fue uno de los miles presentes en el evento realizado en la Universidad del Valle de Utah. “El sujeto detenido ha sido puesto en libertad tras un interrogatorio policial. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, detalló Patel, horas después de anunciar la detención.