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Niña de 10 años murió tras ser alcanzada por un rayo cuando corría para escapar de la lluvia en Antioquia

La menor había buscado refugio en una tienda de la vereda Sinaí, en El Bagre, pero decidió salir cuando el aguacero no cesaba. La descarga eléctrica la impactó antes de llegar a su casa.

  • Imagen de referencia de una tormenta eléctrica sobre la ciudad de Medellín. Foto: Edwin Bustamante Restrepo
    Imagen de referencia de una tormenta eléctrica sobre la ciudad de Medellín. Foto: Edwin Bustamante Restrepo
El Colombiano
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hace 57 minutos
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Una tragedia enluta al municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Una niña de apenas 10 años murió luego de ser alcanzada por un rayo cuando intentaba llegar a su vivienda para protegerse de una fuerte tormenta que cayó sobre la zona rural del municipio.

La víctima fue identificada como Daniela Yiceth Seña Ricardo, estudiante de segundo grado de la Institución Educativa Rural Maneska. Según la información conocida, los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la tarde del pasado lunes 30 de junio en la vereda Sinaí.

La menor permanecía resguardada en una tienda del sector mientras pasaba el aguacero; sin embargo, al notar que la lluvia no disminuía, decidió salir corriendo hacia su casa.

Entérese: Antioquia es un “imán” de rayos: en 15 años ya dejaron 121 muertos

Fue durante ese recorrido cuando una descarga eléctrica la impactó en el sector conocido como Perico, causándole la muerte de manera inmediata.

Habitantes de la comunidad intentaron auxiliarla y trasladarla, pero la fuerza del impacto fue tal que la niña falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

Posteriormente, las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo y adelantaron los procedimientos judiciales correspondientes para su entrega a la familia.

La muerte de Daniela ha generado conmoción entre los habitantes de El Bagre y en la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural Maneska, donde cursaba sus estudios.

Llamado a extremar precauciones

Tras el hecho, organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención durante las tormentas eléctricas.

Entre las principales recomendaciones están evitar permanecer en espacios abiertos, alejarse de árboles aislados, postes, cercas y estructuras metálicas, así como buscar refugio en construcciones seguras mientras persistan las descargas eléctricas.

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La tragedia ocurrió en medio de una jornada de fuertes lluvias que también provocó emergencias en municipios del Bajo Cauca, como Nechí, donde se reportaron vendavales, daños en viviendas y establecimientos comerciales, además del desprendimiento de cubiertas y afectaciones a varias familias.

Continúe leyendo: Descarga mortal en Doradal: un rayo acabó con 25 cabezas de ganado

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era la niña que murió tras ser alcanzada por un rayo en El Bagre, Antioquia?
La víctima fue identificada como Daniela Yiceth Seña Ricardo, una niña de 10 años que cursaba segundo grado en la Institución Educativa Rural Maneska. La menor falleció luego de ser impactada por un rayo mientras intentaba llegar a su vivienda durante una tormenta en la vereda Sinaí, zona rural de El Bagre.
¿Cómo ocurrió la muerte de la niña alcanzada por un rayo en El Bagre?
Según la información conocida, la menor se encontraba resguardada de la lluvia en una tienda de la vereda Sinaí. Al ver que el aguacero no cesaba, decidió salir corriendo hacia su casa y, cuando transitaba por el sector conocido como Perico, una descarga eléctrica la impactó, causándole la muerte de manera inmediata.
¿Dónde ocurrió el accidente en el que una niña murió por el impacto de un rayo en Antioquia?
El hecho ocurrió en la vereda Sinaí, ubicada en la zona rural del municipio de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. La descarga eléctrica alcanzó a la menor cuando se dirigía a su vivienda en medio de una fuerte tormenta.
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