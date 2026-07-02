¿Dónde ver el partido Colombia vs. Ghana? Medellín tendrá 21 pantallas gigantes

La Alcaldía de Medellín anunció que este viernes 3 de julio, al igual que en los tres partidos de la Selección Colombia en fase de grupos del Mundial, se habilitarán pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. La iniciativa busca que los ciudadanos disfruten en comunidad el partido de dieciseisavos de final, en el que la Tricolor se enfrentará a Ghana.

Esta estrategia institucional, que ha sido muy bien acogida, tiene como objetivo principal fomentar la convivencia ciudadana y permitir que las familias disfruten de la cita mundialista en espacios públicos seguros y cercanos a sus hogares.

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Como epicentro de la jornada, el Coliseo Iván de Bedout en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot abrirá nuevamente sus puertas para recibir el Fanzone oficial de la ciudad. Los asistentes podrán disfrutar del compromiso en una pantalla gigante y participar en diversas actividades recreativas.

Cabe aclarar que la entrada es libre y la apertura de puertas se hará cuatro horas antes del compromiso. El aforo es limitado y se dispondrá de una zona especial habilitada para menores de edad.

Tome nota, pues así estarán distribuidas las pantallas gigantes en Medellín.