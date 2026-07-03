Producción de café creció 43% en junio, pero el balance del semestre sigue en rojo

La producción de café en Colombia registró un fuerte repunte durante junio de 2026, pero en el acumulado persiste una importante caída. Según informó Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el país produjo 1,30 millones de sacos, frente a los 909.000 sacos del mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento del 43%.

El dirigente señaló que este resultado también impulsó el desempeño del segundo trimestre del año. Entre abril y junio la producción alcanzó 3,06 millones de sacos, un aumento del 26% frente a los 2,43 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

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Bahamón señaló que este comportamiento obedece a los retrasos en la maduración del fruto ocasionados por el régimen de lluvias que afectó amplias zonas cafeteras del país y que desplazó parte de la cosecha hacia junio.