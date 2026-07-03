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Producción de café creció 43% en junio, pero el balance del semestre sigue en rojo

Colombia produjo 1,30 millones de sacos de café en junio, 43% más que hace un año, aunque el semestre acumula una caída de 10%.

  • Producción de café en Colombia creció 43% en junio, pero el semestre sigue en rojo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
    Producción de café en Colombia creció 43% en junio, pero el semestre sigue en rojo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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La producción de café en Colombia registró un fuerte repunte durante junio de 2026, pero en el acumulado persiste una importante caída. Según informó Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el país produjo 1,30 millones de sacos, frente a los 909.000 sacos del mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento del 43%.

El dirigente señaló que este resultado también impulsó el desempeño del segundo trimestre del año. Entre abril y junio la producción alcanzó 3,06 millones de sacos, un aumento del 26% frente a los 2,43 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

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Bahamón señaló que este comportamiento obedece a los retrasos en la maduración del fruto ocasionados por el régimen de lluvias que afectó amplias zonas cafeteras del país y que desplazó parte de la cosecha hacia junio.

La producción de café cayó 10% entre enero y junio

Pese al buen desempeño de junio, el balance del primer semestre sigue mostrando una reducción. Entre enero y junio la producción llegó a 5,58 millones de sacos, cifra inferior en 10% frente a los 6,21 millones obtenidos en igual periodo del año pasado.

En los últimos 12 meses, la producción nacional se ubicó en 13,04 millones de sacos, lo que representa una disminución del 9% respecto al periodo inmediatamente anterior.

Exportaciones caen 18%

Las exportaciones también reflejaron un comportamiento negativo durante el primer semestre. En los primeros seis meses del año se exportaron 5,23 millones de sacos, un 18% menos frente al mismo periodo de 2025.

No obstante, la Federación Nacional de Cafeteros incrementó su participación en las ventas externas y alcanzó el 22,8% de las exportaciones totales de café del país en lo corrido del año.

Por otra parte, las importaciones estimadas durante los últimos 12 meses fueron de 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo interno se ubicó en 2,31 millones de sacos.

Aunque junio dejó un resultado positivo en materia de producción, Bahamón advirtió que la mayor preocupación para las familias cafeteras sigue siendo la fuerte revaluación del peso colombiano.

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Según el directivo, la apreciación de la moneda afecta directamente los ingresos de los productores, reduce la competitividad del café colombiano en los mercados internacionales y debilita el aparato exportador del país.

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