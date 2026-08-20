¡Atención! Niño de 10 años murió ahogado en una de las piscinas del Parque de las Aguas

Un niño de 10 años murió en la tarde de este jueves en una de las piscinas del Parque de las Aguas, en Barbosa, mientras disfrutaba de una jornada recreativa en compañía de su madre. Fue encontrado por el personal de salvavidas en el fondo de una de las piscinas. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde, luego de que uno de los menores que estaban disfrutando de una de las piscinas alertara de lo ocurrido con este niño, identificado como Samuel Usme Gómez, quien era oriundo del municipio de Caldas.

Desde la Alcaldía de Barbosa indicaron que “en circunstancias que son actualmente materia de investigación, Samuel fue encontrado en el fondo de una de las piscinas por parte del equipo de salvavidas de este parque”. De inmediato, luego de que lo sacaran el personal del parque, lo intentaron reanimar durante 35 minutos, pero estas maniobras fueron insuficientes para salvarle la vida. Entérese: Solidaridad no para en Medellín: envían ayuda masiva y hasta tejen peluches para niños damnificados Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida del menor y ya avanzan en las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y el motivo por el cual el menor murio ahogado.

Luego de lo ocurrido, el Área Metropolitana, entidad operadora de este parque acuático, emitió un comunicado explicando todo el protocolo que se realizó para atender la emergencia con este menor de edad, al tiempo que indicaron el proceso que se realiza con sus familiares. Le puede interesar: Medellín cantó con el corazón: Recaudó $6.000 millones y 31 toneladas de alimentos para víctimas del terremoto en Colombia “Desde el momento en que se presentó la emergencia se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, articulando la respuesta con los organismos de socorro, personal de salud y las autoridades competentes. La entidad ha dispuesto apoyo humano, psicológico y logístico para la familia, y continuará brindando el acompañamiento que sea requerido”, indicaron.

Sobre la muerte de este menor, desde la Alcaldía de Barbosa hicieron un llamado a no atribuir responsabilidades, a la espera de las conclusiones oficiales por parte de las diversas autoridades que investigan lo ocurrido. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió un mensaje de solidaridad a la familia del menor: “Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes (FAQ)