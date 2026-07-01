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Savia Salud estrena gerente y junta para enfrentar su mayor reto financiero

La Asamblea General de Accionistas designó la nueva junta directiva y al gerente que asumirán las riendas de Savia Salud EPS, luego de culminar el proceso de empalme tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

  • Savia Salud EPS pasó de tener una cartera de $700.000 millones a $1,9 billones después de la intervención ordenada por la Superintendencia de Salud. Foto: Jaime Pérez Munévar
    Savia Salud EPS pasó de tener una cartera de $700.000 millones a $1,9 billones después de la intervención ordenada por la Superintendencia de Salud. Foto: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
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hace 4 horas
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Tras culminar el proceso de empalme con el agente interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, la Asamblea General de Accionistas de Savia Salud EPS —integrada por la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama— designó la nueva junta directiva y al gerente que liderarán la entidad.

El nuevo gerente será Carlos Mauricio Martínez Flórez, odontólogo y especialista en Gerencia en Economía y Finanzas de la Salud. Hasta ahora se desempeñaba como gerente de la ESE Hospital La María de Medellín, cargo que ocupaba desde octubre de 2024.

Martínez también fue subsecretario de Salud de la Gobernación de Antioquia durante 2024. Además, ejerció como concejal de Rionegro entre 2008 y 2015, director local de Salud de ese municipio y gerente del Grupo Oral. Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir la operación de la EPS, garantizar la atención de sus afiliados y liderar la gestión del riesgo en salud.

Entérese: A horas de la rendición de cuentas de Petro, en Antioquia exponen crisis de $7 billones causada por las EPS intervenidas

La nueva junta directiva estará integrada por los delegados de la Gobernación de Antioquia Luis Fernando Begué Trujillo y Eugenio Prieto Soto. Begué es ingeniero químico con especialización en Economía y fue gerente del Centro Antioqueño de Alto Rendimiento Deportivo, además de gerente general de Renting de Antioquia.

Prieto, por su parte, es contador público y especialista en Periodismo Electrónico. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, que incluye cargos como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, gobernador de Antioquia y senador de la República.

Por el Distrito de Medellín fueron designados Jhon Jairo Botello Jaimes y Carlos Alberto Saavedra Rueda. En representación de Comfama estarán Luis Alberto Botero Gutiérrez y Juan Diego Granados Sánchez. Como miembro conjunto del Distrito y la Gobernación fue designado Libier Darío Jiménez Peña, contador público con maestría en Gobierno y quien se desempeñó como jefe de oficina de Indeportes Antioquia hasta diciembre de 2025.

Los nuevos directivos asumen el liderazgo de una de las EPS más importantes de Antioquia en un momento especialmente complejo. Savia Salud presta servicios a cerca de 1,7 millones de afiliados en el departamento y enfrenta el desafío de recuperar su estabilidad tras varios años de intervención.

El reto no es menor. Durante ese periodo, la entidad registró un fuerte deterioro financiero, reflejado en el crecimiento de su cartera y en las dificultades para cumplir con los pagos a hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, la cartera de Savia Salud pasó de $700.000 millones a $1,9 billones durante la intervención.

Frente a este panorama, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, aseguró que “el reto es asumido por esta nueva gerencia, por el equipo y sus socios, para poder garantizar, primero que todo, la prestación de servicios de salud a todos los usuarios. El compromiso es que la continuidad se mantenga y no tengamos ningún tipo de barrera de acceso”.

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La nueva administración deberá definir la hoja de ruta para recuperar la estabilidad financiera de la EPS, fortalecer la atención a los usuarios y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Lea más: Antioquia retoma control de Savia Salud: en manos de Petro, las deudas de la EPS se dispararon 106%

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