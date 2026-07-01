Savia Salud estrena gerente y junta para enfrentar su mayor reto financiero

Tras culminar el proceso de empalme con el agente interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, la Asamblea General de Accionistas de Savia Salud EPS —integrada por la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama— designó la nueva junta directiva y al gerente que liderarán la entidad.

El nuevo gerente será Carlos Mauricio Martínez Flórez, odontólogo y especialista en Gerencia en Economía y Finanzas de la Salud. Hasta ahora se desempeñaba como gerente de la ESE Hospital La María de Medellín, cargo que ocupaba desde octubre de 2024.

Martínez también fue subsecretario de Salud de la Gobernación de Antioquia durante 2024. Además, ejerció como concejal de Rionegro entre 2008 y 2015, director local de Salud de ese municipio y gerente del Grupo Oral. Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir la operación de la EPS, garantizar la atención de sus afiliados y liderar la gestión del riesgo en salud.

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La nueva junta directiva estará integrada por los delegados de la Gobernación de Antioquia Luis Fernando Begué Trujillo y Eugenio Prieto Soto. Begué es ingeniero químico con especialización en Economía y fue gerente del Centro Antioqueño de Alto Rendimiento Deportivo, además de gerente general de Renting de Antioquia.

Prieto, por su parte, es contador público y especialista en Periodismo Electrónico. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, que incluye cargos como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, gobernador de Antioquia y senador de la República.

Por el Distrito de Medellín fueron designados Jhon Jairo Botello Jaimes y Carlos Alberto Saavedra Rueda. En representación de Comfama estarán Luis Alberto Botero Gutiérrez y Juan Diego Granados Sánchez. Como miembro conjunto del Distrito y la Gobernación fue designado Libier Darío Jiménez Peña, contador público con maestría en Gobierno y quien se desempeñó como jefe de oficina de Indeportes Antioquia hasta diciembre de 2025.