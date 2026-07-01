Venta de carros nuevos en Colombia creció 50% en el primer semestre: eléctricos e híbridos ya dominan el 43% del mercado

El mercado de vehículos nuevos en Colombia cerró el primer semestre de este 2026 con un desempeño positivo. Entre enero y junio se matricularon 157.620 vehículos nuevos, un crecimiento del 50,1% frente al mismo periodo de 2025, según cifras de la Andi y Fenalco. El buen comportamiento se mantuvo durante todo el semestre y alcanzó su punto más alto en junio, cuando se registraron 29.038 matrículas, la cifra mensual más alta del año. Puede leer: Reto que dejan vehículos eléctricos en Medellín: ¿qué pasará con miles de baterías que cumplen su vida útil? De acuerdo con los gremios, este resultado refleja una recuperación sostenida de la demanda interna, impulsada por una mayor confianza de los consumidores, mejores condiciones de financiamiento y un desempeño favorable en la mayoría de los segmentos del mercado.

Vehículos eléctricos e híbridos ganan terreno en Colombia

Uno de los principales motores del crecimiento fue el avance de las nuevas tecnologías de movilidad. Durante el primer semestre, las matrículas de vehículos eléctricos alcanzaron 24.477 unidades, lo que representó un crecimiento del 235,5% frente al mismo periodo de 2025. Con este resultado, los eléctricos ya representan el 15,5% del total de vehículos matriculados en el país. Le puede interesar: MinComercio crea nuevo régimen para ensamblar carros eléctricos en Colombia Por su parte, los vehículos híbridos registraron 44.605 matrículas, un aumento del 74,6%, equivalente al 28,3% del mercado. En conjunto, estas tecnologías representaron el 43,8% de las matrículas del semestre. En otras palabras, más de cuatro de cada diez vehículos nuevos vendidos en Colombia ya corresponden a modelos eléctricos o híbridos, lo que evidencia que estas alternativas dejaron de ser un segmento de nicho para convertirse en una opción cada vez más relevante para los consumidores.

Vehículos comerciales y camionetas lideran el crecimiento

El dinamismo también se reflejó en diferentes categorías de vehículos. Los vehículos comerciales de carga fueron el segmento con mayor expansión, al crecer 90% frente al primer semestre de 2025. Les siguieron las camionetas, con un incremento del 69%, y los vehículos comerciales de pasajeros, que aumentaron 60,6%. Este comportamiento muestra una recuperación tanto de la demanda empresarial como del mercado de vehículos particulares.

Las ciudades donde más se matricularon vehículos nuevos

Por ciudades, Bogotá registró el mayor crecimiento del país, con un aumento del 100% en las matrículas de vehículos nuevos. Le siguieron Villavicencio (74,1%), Sincelejo (61%), Medellín (Valle de Aburrá) (59,5%) y Armenia (50,5%). Más noticias: Ser una “ciudad de 15 minutos”: la utopía urbana que Medellín aún está lejos de cumplir

Kia lideró las ventas y Tesla Modelo Y fue la línea más matriculada

En cuanto a fabricantes, las cinco marcas con mayor participación durante el primer semestre fueron Kia (13,0%), seguida de Renault (10,0%), Toyota (8,1%), Chevrolet (7,7%) y Mazda (7,4%). En conjunto, concentraron el 46,2% de las matrículas de vehículos nuevos en Colombia durante el periodo. Por modelos, el Tesla Modelo Y se ubicó como el vehículo más matriculado en Colombia, con una participación de 5,4% del mercado. El listado lo completan Renault Duster (3,5%), Kia K3 (3,2%), Kia Picanto (3,0%) y Mazda CX-30 (2,8%) Estas cinco líneas representaron el 18% del total de vehículos matriculados durante el semestre.

Andi y Fenalco ven un impulso para la economía, pero advierten retos