Taylor Swift y Travis Kelce preparan una boda de dos días en el Madison Square Garden: esto se sabe

Los preparativos para la presunta boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ya estarían en marcha, según informaron ABC, CBS y TMZ con base en fuentes cercanas a la organización.
De acuerdo con esas publicaciones, la celebración tendría lugar en el Madison Square Garden de Nueva York durante dos días, en vísperas del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, y podría reunir hasta a un millar de invitados. Hasta el momento, la pareja no ha confirmado públicamente la realización del evento.