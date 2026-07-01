Taylor Swift y Travis Kelce preparan una boda de dos días en el Madison Square Garden: esto se sabe

Los preparativos para la presunta boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ya estarían en marcha, según informaron ABC, CBS y TMZ con base en fuentes cercanas a la organización. De acuerdo con esas publicaciones, la celebración tendría lugar en el Madison Square Garden de Nueva York durante dos días, en vísperas del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, y podría reunir hasta a un millar de invitados. Hasta el momento, la pareja no ha confirmado públicamente la realización del evento.

Las informaciones indican que las actividades comenzarían el jueves por la tarde con un encuentro al que asistirían alrededor de 100 personas. Para el viernes está previsto un cóctel previo a la celebración principal, que se extendería hasta la madrugada del sábado. Sin embargo, las fuentes consultadas por los medios señalan que no está definido públicamente si la reunión del jueves correspondería a la ceremonia de matrimonio o a un ensayo previo.

El megaoperativo de seguridad y las restricciones en Manhattan

Según ABC y CBS, durante ambas jornadas estará prohibido el uso de teléfonos celulares tanto para los invitados como para el personal. Además, la empresa organizadora habría obtenido autorización para cerrar las calles 31 y 33, ubicadas alrededor del Madison Square Garden, lo que implicaría restricciones para el tránsito de vehículos y peatones mientras se desarrollen las actividades. Las mismas publicaciones señalan que se instalarían carpas alrededor del recinto para impedir la visibilidad desde el exterior y resguardar la llegada y salida de los asistentes. TMZ añade que cada invitación tendría una marca de agua y que los invitados deberán firmar un acuerdo de confidencialidad electrónico. En el interior del Madison Square Garden se habría preparado una ambientación con temática de jardín y estructuras escenográficas de gran formato. También se reportaron movimientos logísticos en las inmediaciones con camiones identificados con la etiqueta ‘Garden Party’, aunque no existe confirmación oficial sobre su relación con el evento.

En cuanto al servicio gastronómico, los medios estadounidenses indican que Swift habría elegido menús inspirados en algunos de sus restaurantes de preferencia, aunque no se han revelado detalles sobre la oferta culinaria. TMZ sostiene que la elección del Madison Square Garden respondería a las condiciones de seguridad del recinto, al señalar que ofrece mayores garantías de privacidad y que no cuenta con ventanas. El portal también informó que el vestido de novia podría haber sido diseñado por la firma Monse, dirigida por Laura Kim y el diseñador dominicano Fernando García, quienes anteriormente crearon varias prendas utilizadas por la cantante durante su gira ‘Eras’.

Taylor Swift y Travis Kelce prepararían una boda de dos días en el Madison Square Garden de Nueva York. FOTO: AFP

Lea también: Taylor Swift rompió un récord que la pone al lado de Bob Marley y Gloria Estefan

Mark Seed estaría a cargo de la organización

Además de los detalles sobre la logística del evento, Page Six informó que Taylor Swift y Travis Kelce contrataron a Mark Seed para planificar la celebración. Seed es director creativo de la firma estadounidense Exposure NY y ha estado vinculado a la organización de bodas de celebridades como Jennifer Lawrence y Jack Antonoff. De acuerdo con ese medio, Seed trabaja únicamente por solicitud especial y es reconocido por mantener la confidencialidad de los eventos que organiza. Una fuente citada por Page Six señaló que “puede crear algo espectacular de la nada” y que “es conocido por nunca, jamás, hablar de sus clientes”. En otras noticias: Karol G reveló la razón por la que terminó una relación de cuatro años: “Me bajé de ese vuelo y del vuelo completo” La publicación también indicó que la ceremonia en el Madison Square Garden tendría un costo de 3 millones de dólares por el uso del recinto, según información difundida por TMZ. Por su parte, la organizadora de bodas Sonal Shah estimó en declaraciones al New York Post que una celebración de tres días con las características atribuidas al evento podría alcanzar un costo de hasta 20 millones de dólares. Ninguna de estas cifras ha sido confirmada por la pareja. Hasta el momento, no existe información que confirme la participación de personas colombianas en la organización de la boda. Los reportes disponibles señalan que la planificación está a cargo de Exposure NY y de un equipo reducido de proveedores estadounidenses sujetos a acuerdos de confidencialidad. En redes sociales circularon publicaciones que afirmaban que un organizador de bodas colombiano habría sido subcontratado para participar en aspectos como los arreglos florales o la logística del evento. Sin embargo, esas versiones no han sido respaldadas por medios estadounidenses ni por fuentes oficiales relacionadas con la organización de la celebración.

Page Six señala que el organizador sería Mark Seed, conocido por planificar bodas de celebridades. FOTO: Tomado de Instagram: @taylorswift

Los nombres que figuran entre los posibles invitados

Entre los nombres mencionados como posibles invitados figuran los cantantes Sombr y Benson Boone, además de la modelo Karlie Kloss. También se ha especulado con presentaciones musicales de Stevie Nicks, Tim McGraw y Paul McCartney, aunque ninguno de estos nombres ha sido confirmado oficialmente. La celebración coincidiría con los actos por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y con la llegada de visitantes a Nueva York por el Mundial de fútbol, un contexto que, según los reportes, incrementaría la logística prevista para el evento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas