Serena Williams sufrió una lesión de rodilla, ¿podrá seguir en competencia en Wimbledon?

Los organizadores del torneo señalaron que “no se encontraba en condiciones” de cumplir con sus compromisos de prensa.

Al término del encuentro, Williams no comparó ante los medios de comunicación.

La que fuera número uno del mundo, que a los 44 años disputaba su primer partido individual en casi cuatro años, cayó derrotada por la australiana Maya Joint (53 del ranking) por 6-3, 6-7 (6/8) y 6-3.

La estadounidense Serena Williams sufrió una torcedura de rodilla, durante la primera ronda de Wimbledon, según un comunicado de su representante difundido por la prensa británica, lo que genera dudas sobre si disputará el torneo de dobles junto a su hermana Venus.

Durante el partido del martes, en el cuadro de sencillos, la tenista estadounidense, Serena Williams, sintió una molestia en su rodilla derecha. FOTO GETTY

Durante el partido del martes, en el cuadro de sencillos, la tenista estadounidense, Serena Williams, sintió una molestia en su rodilla derecha. FOTO GETTY

“Serena se torció una rodilla al final del primer set y, por ese motivo, fue dispensada de sus obligaciones con los medios”, explicó Jill Smoller, representante de la estadounidense, en un comunicado citado por el diario británico The Times, que añade que la lesión sería en la rodilla derecha.

“Pudo abandonar las instalaciones el martes por la noche sin ayuda y está haciendo todo lo posible para estar lista para jugar los dobles más adelante esta semana”, añadió su representante.

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En una declaración escrita distribuida a los medios por la organización del torneo, en lugar de la habitual conferencia de prensa posterior al partido, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam afirmó que le había parecido “fantástico volver a Wimbledon”.

“No me lo esperaba. El ambiente era fantástico, al igual que mi salida de la pista. Lo disfruté muchísimo; lo había echado de menos y disfruté este momento más que nunca”, añadió.

Serena Williams y su hermana Venus, de 46 años, recibieron una invitación para disputar el torneo de dobles de Wimbledon, que comienza el jueves y en el que tiene como primera rival, a la colombiana Camila Osorio, quien hace pareja en el torneo de dobles con la argentina Solana Sierra.

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