Presentarán nuevos detalles de proyecto minero Gramalote en Antioquia

Este martes 20 de octubre los habitantes de San Roque podrán asistir a una reunión informativa en la que se presentarán los nuevos planes que tiene el proyecto Gramalote para iniciar una operación de minería de oro a cielo abierto. La convocatoria a este espacio es realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad en la que se está tramitando una modificación de licencia para ese proyecto minero. Dicha modificación aparece luego de que el proyecto se reestructurara y redujera su escala, cuando en 2022 una serie de análisis internos arrojaron que la operación no dejaría los retornos de inversión esperados. Le puede interesar: La prórroga a Quebradona hasta 2027 arma polémica en el Suroeste Cabe recordar que hasta ese año, Gramalote se proyectaba como la mina de oro a cielo abierto más grande de Colombia y desde el Gobierno Nacional ya se había dado autorización para su operación.

Luego de poner en pausa esos planes, el proyecto tuvo una reconfiguración de sus propietarios. Mientras antes se trataba de una iniciativa conjunta entre las mineras AngloGold Ashanti y B2Gold, esta última adquirió la totalidad del proyecto y comenzó a hacerle ajustes. En 2023 se inició esa revisión, que desembocó en una actualización del estudio de factibilidad y luego en una modificación del Plan de Trabajo y del Estudio de Impacto Ambiental. Lea además: MinAmbiente y Anla habilitaron condiciones para el llenado de Hidroituango y afrontar el fenómeno de El Niño Tras estos ajustes, el Plan de Trabajo Modificado se presentó ante las autoridades en diciembre de 2025 y el nuevo Estudio de Impacto Ambiental en marzo de este año. Ambos documentos están en poder de las autoridades y podrían tardar aproximadamente un año en tramitarse. Según ha informado la minera B2Gold, las nuevas proyecciones apuntan a que Gramalote tenga una vida de 13 años y una producción anual aproximada de 77.000 onzas de oro.

Además de San Roque, el título minero abarca varias veredas y corregimientos de Yolombó, ubicados en la zona de influencia de la desembocadura de la quebrada Guacas al río Nus. Según precisó la Anla, esta primera reunión informativa de este martes tendrá el objetivo de informar a los asistentes los detalles de la solicitud de la modificación de licencia formulada, así como los posibles impactos ambientales y los respectivos manejos contemplados. Este evento tendrá lugar en el coliseo principal de San Roque, a partir de las 9:00 de la mañana. Lea del archivo: Montaje de la mina Gramalote iniciaría en 2022 Cumplido este paso, el próximo 10 de noviembre se realizará una audiencia pública también en ese mismo coliseo, la cual contará además con la presencia de Cornare y las alcaldías y personerías de San Roque y Yolombó. Este último espacio, en el que la ciudadanía podrá presentar opiniones y pedir información, requerirá inscripción previa.

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