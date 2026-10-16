Presentarán nuevos detalles de proyecto minero Gramalote en Antioquia

Este martes 20 de octubre los habitantes de San Roque podrán asistir a una reunión informativa en la que se presentarán los nuevos planes que tiene el proyecto Gramalote para iniciar una operación de minería de oro a cielo abierto.
La convocatoria a este espacio es realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad en la que se está tramitando una modificación de licencia para ese proyecto minero.
Dicha modificación aparece luego de que el proyecto se reestructurara y redujera su escala, cuando en 2022 una serie de análisis internos arrojaron que la operación no dejaría los retornos de inversión esperados.
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Cabe recordar que hasta ese año, Gramalote se proyectaba como la mina de oro a cielo abierto más grande de Colombia y desde el Gobierno Nacional ya se había dado autorización para su operación.