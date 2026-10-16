Iván Name y Andrés Calle ya están en libertad, pero seguirán vinculados al caso UNGRD

Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su salida de prisión por vencimiento de términos, los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quedaron en libertad provisional. La decisión fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.

Ambos se encontraban detenidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, y son investigados por presuntamente haber recibido sobornos por un total de 4.000 millones de pesos, provenientes de contratos irregulares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de impulsar las reformas del Gobierno en el Congreso.

Para tomar la decisión, la Corte determinó que habían transcurrido 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, el 7 de octubre de 2025, sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento. La Corte también señaló que no encontró que la demora fuera atribuible a los procesados o a sus defensas.

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Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Según la acusación, habrían recibido una coima de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, a cambio de apoyar proyectos del Gobierno relacionados con las reformas pensional y de salud.