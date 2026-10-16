Más de 53 años de prisión por el feminicidio de Sandra Zuluaga: la condena que esperaba su familia

Un sentimiento agridulce tuvieron este jueves los padres y el hermano de Sandra Zuluaga, la agrónoma de Medellín que fue asesinada hace casi cuatro años en el Valle, cuando una juez anunció los años de cárcel que tendrá que purgar el responsable de la desgracia familiar.

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A principios de septiembre, los allegados a la víctima le manifestaron a EL COLOMBIANO su preocupación porque la diligencia para leer el sentido del fallo de la justicia había tenido varios aplazamientos. Temían que el acusado alegara un posible vencimiento de términos para pedir que le devolvieran la libertad y así evadir un posible fallo adverso.

Sin embargo, el 18 de septiembre la titular del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Palmira (Valle) leyó un veredicto en el que declaró culpable a Roger Roosevel Lennis por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

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La diligencia posterior en la que la misma operadora judicial debía anunciar a cuántos años ascendería la pena de prisión fue este 15 de octubre a partir de las tres de la tarde.

A doña Angélica Giraldo, la mamá de Sandra, le quedó grabado con toda exactitud que serán 53 años, 10 meses y 24 días.

También quedó inscrita en su memoria la expresión de Lennis, que según ella ni siquiera se inmutó ni mucho menos intentó pedir perdón por lo que hizo.

Fueron sin duda momentos azarosos, porque en un principio Wilson Bolívar, el abogado de los afectados, le pidió a la juez que no hiciera ninguna descripción de cómo había ocurrido el crimen, para no revictimizar a la familia. Sin embargo, ella adujo que se trataba de algo necesario. En medio de la exposición, fue inevitable oír el llanto incontrolable a través de la transmisión, pues la diligencia se cumplió de manera virtual. Mientras que el papá y la mamá la siguieron desde su casa en el sector del Estadio, en el occidente de Medellín, el hermano lo hizo desde su residencia, en México.

“La juez describió la manera en que mi niña murió; ella sufrió demasiado antes de morir y fue muy triste escuchar eso, pero a la vez estamos contentos porque alcanzamos lo que queríamos, que era justicia”, dijo este viernes la señora Giraldo.

Añadió, para satisfacción suya, que la juez no le otorgó al acusado ninguna prerrogativa que implique alguna rebaja de pena.

Así las cosas, el condenado prácticamente pasaría lo que le resta de vida tras las rejas, pues en la actualidad cuenta con 52 años de edad. No obstante, el abogado defensor ya anunció que apelará el fallo, pues esta apenas era una sentencia en primera instancia.

Dice doña Angélica que ahora sí podrá continuar su vida en paz. De todas maneras, el dolor no se quita, es algo que nos acompaña, pero que se haga justicia, que no esté ese tipo como si nada, y que de pronto otra familia caiga en manos de él”, añadió.

Sandra Yulieth Zuluaga nació en Medellín y era ingeniera agrónoma egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Tenía 29 años cuando la asesinaron en una zona rural del Valle del Cauca, el 19 de diciembre de 2022. Los peritajes de Medicina Legal indicaron que, previo al crimen, fue sometida a vejámenes sexuales.

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A los diez meses fue capturado Lennis, el mayordomo de la última finca que visitó la agrónoma. Contra él la Fiscalía presentó toda una serie de pruebas, incluidos análisis de ADN presente en la ropa de la víctima, y basado en ellas un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural.