Anuncian millonaria inversión para mejorar la conectividad del Oriente antioqueño: estas son las vías priorizadas

La Gobernación de Antioquia anunció una inversión de $373.000 millones para la ejecución de varias obras viales estratégicas que buscan fortalecer la conexión entre el Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá. El anuncio fue realizado en el municipio de Rionegro por el gobernador Andrés Julián Rendón, en compañía del alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, y la alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa. Estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad regional, reducir los tiempos de desplazamiento y potenciar el desarrollo social y económico de municipios como Rionegro, El Santuario, El Carmen de Viboral, Marinilla, San Vicente, La Ceja, La Unión y Sonsón. Le puede interesar: Las seis grandes obras que moverán el tablero en Antioquia en 2025

¿Qué municipios se benefician con las nuevas obras viales en Antioquia?

“Estas inversiones que estamos haciendo en el Oriente antioqueño tendrán impacto regional y nos ayudarán a seguir fortaleciendo la competitividad del departamento. Las complementamos con obras viales estratégicas para la conexión regional, con las cuales saldaremos deudas históricas que se han venido acumulando, pero que ya no dan más espera”, aseguró el gobernador.

¿Cuáles obras se ejecutarán?

Una de las principales obras anunciadas es la vía Llanogrande – Canadá, que completará el circuito vial El Santuario – El Carmen – Canadá – Llanogrande – Túnel de Oriente – Medellín. El corredor tendrá una longitud de 12 kilómetros y una inversión cercana a los $120.000 millones, beneficiando a cerca de 9.500 usuarios diarios y permitiendo que municipios como La Ceja queden a solo 10 minutos de la conexión con el Valle de Aburrá.



Lea más: ¿Se acabará el taco para ir a Embalses? ANI anuncia intercambio vial en Marinilla Otro de los proyectos clave es la vía Aeropuerto – Belén (Sika), que dará continuidad al circuito Medellín – Túnel de Oriente – Aeropuerto – Autopista Medellín–Bogotá. Esta obra reducirá el trayecto en aproximadamente 12 kilómetros y permitirá un ahorro estimado de entre 20 y 25 minutos en los tiempos de viaje hacia el aeropuerto José María Córdova. Su construcción iniciará en el segundo trimestre de 2026, con una inversión de $120.000 millones, y se estima que beneficiará entre 6.000 y 7.000 usuarios diarios.

Las obras en este sector iniciaran el segundo trimestre de este año con una inversión de $120.000 millones. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia

El paquete de inversiones también contempla el intercambio vial del Alto de Las Palmas, una obra esperada desde hace varios años debido al alto flujo vehicular en este corredor que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás. La intervención incluirá un puente metálico vehicular y tendrá una inversión de $18.000 millones, con inicio de obras previsto para el segundo trimestre del año.

La intervención incluirá un puente metálico vehicular, una solicitud que varios antioqueños habían realizado durante años para mejorar la movilidad del territorio. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia

Adicionalmente, la Gobernación anunció recursos para el mejoramiento integral de la vía Santa Elena, corredor estratégico que ha recibido inversiones para la rehabilitación de su pavimento. Para 2026 se destinarán $5.500 millones con el fin de continuar las labores de mejoramiento e iluminación del tramo intervenido. En Rionegro, las inversiones también incluyen la construcción del puente de la Avenida de los Estudiantes, obras de placa huella en 14 veredas, la nueva plaza de mercado y acopio regional, la remodelación de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de María. Todas estas obras con inversiones que superan los $102.000 millones. Es de anotar que el proyecto de vivienda Arrayanes, que cuenta con 1.175 viviendas nuevas (775 VIP y 400 VIS) iniciará obras en el segundo semestre de 2026, con un lote aportado por la administración departamental y una inversión de $8.000 para el urbanismo.

¿Cuáles son las 5 obras viales que transformarán el Oriente antioqueño en 2026?

La Gobernación de Antioquia priorizó estas cinco intervenciones estratégicas para mejorar la movilidad y conectividad regional:

1. Intercambio Vial Alto de Las Palmas:

Es la obra más esperada para eliminar el “taco” en el punto donde convergen quienes suben por Las Palmas y quienes vienen del Aeropuerto o El Retiro.



La obra: Un puente metálico vehicular diseñado para agilizar el flujo en este nudo crítico. Inversión: $18.000 millones. Inicio: Segundo trimestre de 2026.

2. Vía Aeropuerto – Belén (Sika)

Una ruta estratégica para quienes buscan llegar rápido a la terminal aérea sin cruzar por el casco urbano de Rionegro. La obra: Da continuidad al circuito Medellín – Túnel de Oriente – Aeropuerto – Autopista Medellín–Bogotá. Beneficio: Ahorro de 20 a 25 minutos y reducción de 12 kilómetros de trayecto. Inversión: $120.000 millones.

3. Vía Llanogrande – Canadá

Esta obra es el “eslabón perdido” para completar el gran circuito vial del Oriente. La obra: 12 kilómetros de vía nueva que conectarán El Santuario, El Carmen, Canadá, Llanogrande y el Túnel de Oriente. Beneficio: Municipios como La Ceja quedarán a solo 10 minutos de la conexión con Medellín. Inversión: $120.000 millones.

4. Mejoramiento Integral de la Vía Santa Elena

Debido a las fallas geológicas y el desgaste por el alto flujo de turistas, este corredor recibirá una atención especial. La obra: Rehabilitación del pavimento, mejoramiento de la iluminación y estabilización de taludes. Inversión: $5.500 millones para la vigencia 2026.

5. Puente Avenida de los Estudiantes (Rionegro)