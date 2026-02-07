x

Laura Rojas y William Colorado conquistaron oro en el Nacional de ruta en Cundinamarca

Tras una batalla épica entre Sopó y Guasca, Rojas y Colorado se vistieron de oro en el Nacional de Ruta. Reviva los mejores momentos y prepárese para el duelo de Egan Bernal este domingo.

  Laura Rojas, quien tiene 22 años de edad, había sido 19° en el Nacional pasado. Esta vez tuvo su revancha. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
    Laura Rojas, quien tiene 22 años de edad, había sido 19° en el Nacional pasado. Esta vez tuvo su revancha. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
  William Colorado, de 21 años, había sido segundo en el Nacional de 2025 en Bucaramanga. Esta vez impuso su talento. Cortesía Ánderson Bonilla
    William Colorado, de 21 años, había sido segundo en el Nacional de 2025 en Bucaramanga. Esta vez impuso su talento. Cortesía Ánderson Bonilla
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), en élite femenino, y William Colorado (Nu Colombia), en sub 23 masculino, son los nuevos campeones naciones de ciclismo de ruta.

Este sábado, en el recorrido de 124,5 kilómetros entre los municipios de Sopó y Guasca, en Cundinamarca, la corredora que nació en Huila y se formó ciclísticamente en Boyacá, y el pedalista risaraldense lograron hacer la diferencia en el exigente recorrido que tuvo final en ascenso, confirmando de esta manera su talento, nivel y progresos deportivos.

William Colorado: revancha y gloria en la categoría sub-23

Primero fue Colorado quien alzó los brazos en señal de triunfo en la segunda jornada de competencias de las pruebas de fondo.

Lea: “Salvaje” recorrido en Nacionales de ciclismo: 200 km y 6 horas de esfuerzo a 2.500 metros de altitud

Tras un ataque en la subida final hizo la diferencia ante sus demás rivales para cruzar la meta con un tiempo recorrido de 2 horas, 39 minutos y 46 segundos. Los antioqueños del Team Sistecrédito, Jaider Muñoz y Cristian Vélez, fueron segundo y tercero, respectivamente.

William Colorado, de 21 años, había sido segundo en el Nacional de 2025 en Bucaramanga. Esta vez impuso su talento. Cortesía Ánderson Bonilla
William Colorado, de 21 años, había sido segundo en el Nacional de 2025 en Bucaramanga. Esta vez impuso su talento. Cortesía Ánderson Bonilla

Por su parte, Laura Daniela, campeona del Tour Femenino de Colombia en 2024, ratificó sus grandes condiciones sobre la bici al vencer con un registro de 3 horas, 27 minutos y 38 segundos. La medalla de plata fue para la bogotana Camila Valbuena, quien cruzó a 12 segundos, y la de bronce para la caldense Diana Carolina Puñuela (Sistecrédito), que terminó a 1.09 minutos.

Este domingo se cerrará el Campeonato Nacional con la competencia élite, que tendrá la presencia de referentes como Egan Bernal, quien buscará defender el trono, su compañero en Ineos, Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez (Bora), Santiago Buitrago (Bahrain), Harold Tejada (Astana), entre otros.

El reto que comienza a las 8:00 de la mañana en el Mirador de Salinas de Zipaquirá, será de 200,9 kilómetros y está proyectado para terminar sobre las 2:15 de la tarde en el lugar de partida, pasando por el sector de Los Tanques, el cruce del Neusa y Cogua.

Siga leyendo: Sebastián Molano y Fernando Gaviria hicieron el 1-2 en la etapa inicial del Tour de Omán

