Megaoperativos contra la minería ilegal en Antioquia: desmantelaron 24 socavones y dos minas a cielo abierto

Los operativos se llevaron a cabo en el Bajo Cauca y Suroeste, en esta última subregión las autoridades capturaron a 14 personas. Aquí los detalles.

  • Las intervenciones se realizaron en los municipios de Frontino y Zaragoza, en este último fueron halladas siete excavadoras del Clan del Golfo. FOTO: cortesía Policía de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 3 horas
Dos contundentes operativos contra la minería ilegal en Antioquia dejaron 14 capturados, 24 socavones desmantelados en el Suroeste y la inutilización de maquinaria pesada en el Bajo Cauca, avaluada en más de $3.700 millones, en acciones que golpean de forma directa las finanzas de estructuras criminales.

El primero de los operativos se desarrolló el viernes 6 de febrero en zona rural del municipio de Fredonia, en la ribera del río Cauca, vereda El Morrón, corregimiento La Mina. Allí, las autoridades sorprendieron a 14 personas, señaladas de participar en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

En ese operativo, las autoridades intervinieron y desmantelaron 24 Unidades de Producción Minera, correspondientes a socavones verticales y horizontales que se encontraban activos.

En el lugar también fueron hallados siete motores, cuatro plantas de energía, ocho mangueras y tuberías, además del desmonte de siete cambuches. Todos estos elementos avaluados en cerca de $24 millones.

Operación “Veta” en el Bajo Cauca

Un segundo golpe se registró al siguiente día, el sábado 7 de febrero, en el municipio de Zaragoza, vereda La Porquera, donde las autoridades hallaron siete excavadoras y cuatro motores industriales, utilizadas en dos unidades de producción minera ilícita que operaban bajo la modalidad de cielo abierto.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, la maquinaria intervenida pertenecía al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Uldar Cardona Rueda y generaba una producción cercana a 8.750 gramos de oro mensuales, con un valor aproximado de $3.675 millones.

Las autoridades señalaron que la actividad ilegal estaba generando graves afectaciones ambientales en la quebrada La Clarita, afluente del río Porce, por el vertimiento de mercurio, cianuro, combustibles y aceites.

Las autoridades indicaron que el grupo armado obtenía una renta mensual cercana a $551 millones por el cobro extorsivo del 15% de la producción minera ilegal.

