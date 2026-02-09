x

Asesinaron a uno de los hombres más buscados en Urabá: ¿de quién se trata?

Este hombre era uno de los principales dolores de cabeza de esta subregión, pues, según la ciudadanía, era responsable de múltiples robos. Aquí los detalles.

  • José Manuel Batista Moya, alias de José Pistola, es señalado por las autoridades como uno de los hombres más buscados por las autoridades en el Urabá antioqueño. FOTO: Fiscalía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 1 hora
José Manuel Batista Moya, alias de José Pistola, señalado como uno de los hombres más buscados por las autoridades en el Urabá antioqueño, fue asesinado en las últimas horas en una zona rural de este territorio.

Al parecer, una de las versiones de la ciudadanía es que varios sujetos sin identificar irrumpieron en una vivienda del barrio Obrero, en el municipio de Apartadó, y se lo llevaron por la fuerza, siendo encontrado en un tramo de la vía Urabá–Medellín, cerca de la entrada al sector El Tigre, entre los municipios de Mutatá y Chigorodó.

El cuerpo presentaba múltiples heridas por arma de fuego. Tras el homicidio, comenzaron a circular fotografías y videos en distintos grupos de mensajería de la región en la que se especulaba que el hombre habría sido torturado.

El caso quedó en manos de las autoridades, quienes serán las que aclaren las circunstancias del crimen. Hasta el momento, la Policía de Urabá no se ha pronunciado sobre el caso.

¿Quién era alias “José Pistola”?

Este hombre figuraba en el cartel de los más buscados en el Urabá y era durante años, fue señalado delitos como hurto y otras acciones delictivas que tenían asfixiada a la subregión. Incluso, este hombre había sido capturado en Cartagena en 2023 por presuntos delitos relacionados con tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas y municiones de defensa personal.

De acuerdo con las autoridades de esa época, la noche del 15 de abril de 2023, José Pistolas, presuntamente, intentó robar una motocicleta en la vereda La Popala, en el municipio de Apartadó. Durante el hecho, este hombre y otros sujetos habrían disparado contra un señor de 44 años que se opuso al hurto, causándole una herida de bala en el abdomen que puso en riesgo su vida.

En ese momento, la víctima fue trasladada a un centro asistencial de la zona, donde recibió atención médica oportuna. Las investigaciones adelantadas en ese entonces establecieron que José Pistolas tenía órdenes de captura vigentes y cinco denuncias por hurto calificado; además, presuntamente hacía parte de una banda delincuencial conocida como Los del Obrero, dedicada a cometer delitos contra el patrimonio económico de los habitantes de Urabá.

