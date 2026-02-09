Asesinaron a uno de los hombres más buscados en Urabá: ¿de quién se trata?

José Manuel Batista Moya, alias de José Pistola, señalado como uno de los hombres más buscados por las autoridades en el Urabá antioqueño, fue asesinado en las últimas horas en una zona rural de este territorio.

Al parecer, una de las versiones de la ciudadanía es que varios sujetos sin identificar irrumpieron en una vivienda del barrio Obrero, en el municipio de Apartadó, y se lo llevaron por la fuerza, siendo encontrado en un tramo de la vía Urabá–Medellín, cerca de la entrada al sector El Tigre, entre los municipios de Mutatá y Chigorodó.

El cuerpo presentaba múltiples heridas por arma de fuego. Tras el homicidio, comenzaron a circular fotografías y videos en distintos grupos de mensajería de la región en la que se especulaba que el hombre habría sido torturado.

