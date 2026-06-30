Antioquia es el primer departamento de Colombia que busca regular el uso de Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial ya dejó de ser un asunto exclusivo de las empresas tecnológicas. Mientras el Congreso aún discute un proyecto de ley para regularla en Colombia, la Asamblea de Antioquia comenzará el estudio de una iniciativa que busca convertir al departamento en el primero del país en establecer lineamientos para su uso dentro de la administración pública.
Se trata del Proyecto de Ordenanza 23 de 2026, radicado el pasado 23 de junio por el diputado Jorge Correa, quien asegura que la propuesta nació tras ocho meses de trabajo con más de un centenar de expertos, académicos y funcionarios públicos.
”La inteligencia artificial es una herramienta muy importante, pero ya empezó a plantear dilemas éticos y morales. No se trata de prohibirla, sino de aprender a usarla de manera responsable”, explicó el diputado a EL COLOMBIANO.