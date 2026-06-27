“Todos los empleos tendrán IA; la decisión será cuándo usar tu cabeza”: Freddy Vega, CEO de Platzi

En momentos en que las empresas buscan elevar su productividad y adaptarse a la acelerada transformación tecnológica, la capacitación dejó de verse como un gasto para convertirse en una inversión estratégica.
Un reciente informe de Platzi Business concluye que las compañías latinoamericanas recuperan hasta 30 dólares por cada dólar destinado a educación digital, mientras crece la demanda de talento con habilidades en inteligencia artificial, datos y liderazgo. Sobre estos hallazgos, el futuro de la educación y los retos del mercado laboral EL COLOMBIANO conversó Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi.
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