“Todos los empleos tendrán IA; la decisión será cuándo usar tu cabeza”: Freddy Vega, CEO de Platzi

En momentos en que las empresas buscan elevar su productividad y adaptarse a la acelerada transformación tecnológica, la capacitación dejó de verse como un gasto para convertirse en una inversión estratégica. Un reciente informe de Platzi Business concluye que las compañías latinoamericanas recuperan hasta 30 dólares por cada dólar destinado a educación digital, mientras crece la demanda de talento con habilidades en inteligencia artificial, datos y liderazgo. Sobre estos hallazgos, el futuro de la educación y los retos del mercado laboral EL COLOMBIANO conversó Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi. Puede leer: “Si Platzi impacta todos los empleos, convertiremos a Colombia en potencia tecnológica”, Freddy Vega

Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi. FOTO: Cortesía.

¿En un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial, dónde cree que está hoy el verdadero cuello de botella de la educación?

“Creo que el cuello de botella más grande es que la gente quiera aprender. En este momento estamos viviendo un mundo muy extraño. Antes, lo que pasaba era que las personas crecían en un entorno donde la educación estaba limitada por la capacidad de adquirirla, por el dinero. Más allá de que los gobiernos ofrecieran un mínimo de educación básica, primaria y secundaria, la educación profesional siempre fue un gran privilegio. Además, se sumaba el privilegio de poder pasar cinco años enfocado en aprender y no en trabajar. Entonces, el problema era que el acceso era costoso, pero la atención de las personas estaba altamente disponible. Hoy la situación se invirtió. El acceso está prácticamente democratizado y es absolutamente fácil. Si yo quiero aprender lo que sea, puedo hacerlo ya. Y con la inteligencia artificial está aún más democratizado, porque puedo tener un asistente y, en algunos casos, hasta un trabajador completo que resuelve segmentos enteros de las ideas que tengo, siempre que cuente con la habilidad suficiente para usar la IA”.

¿Y las pantallas?

“Por otro lado, estamos viviendo una época en la que la cantidad de tiempo que las personas pasan frente a una pantalla es tan alta que resulta muy poco probable que logren enfocarse durante el tiempo suficiente para desarrollar una habilidad completa. Siento que el número de personas capaces de terminar lo que empiezan se ha ido reduciendo. Se ha reducido hasta el punto de que el problema más grande que estamos viendo en materia de desigualdad ya no es una brecha derivada de cuánto dinero tienes o en qué familia naciste, sino de cuánto eres capaz de dominar tu mente para poner atención a una sola cosa”. Siga leyendo: Freddy Vega, el cerebro detrás de Platzi, es el emprendedor del año, según Forbes

En Colombia ya hay evidencia de una crisis en la educación superior. ¿Por qué Platzi se adelantó a los cambios?

“Sentimos que estamos librando una carrera salvaje y desesperada contra la frontera de la tecnología y la ciencia. Estamos corriendo cada vez más rápido para mantenernos al día con lo que está ocurriendo. Creo que parte de lo que tenemos en Platzi es que intentamos entender los problemas de la educación desde sus principios fundamentales y no tanto desde la estructura del gobierno o la regulación”.

¿Entonces qué hacen?

“Lo que hacemos en Platzi es partir del conocimiento que la gente quiere adquirir y, sobre ese conocimiento, construimos nuestros programas. Nos preguntamos qué necesita saber una persona para trabajar y, a partir de ahí, trazamos el camino más corto para que desarrolle esa habilidad práctica.Las universidades parten más desde una perspectiva académica, cuáles son los fundamentos de cada profesión. Y, por supuesto, también parten de una perspectiva regulatoria, qué les dicen el Gobierno y las instituciones de acreditación que deben hacer y cómo deben hacerlo. A partir de eso construyen sus programas. Las universidades entienden algo distinto a nosotros. El mayor valor de la universidad está en el título y en la acreditación. La gente casi nunca va a la universidad exclusivamente por la calidad educativa; casi siempre lo hace por el título y la acreditación. En público pueden decir que valoran la calidad, pero al final del día la gente también busca la marca, y esa marca se representa en el título. Y está bien, porque ese es el sistema. Esa es la señal que reciben los empleadores y, hasta ahora, ha sido una señal relativamente útil para el mercado. Todavía no hemos encontrado una mejor. Lo que nosotros hacemos es ignorar esa señal e ir por otro camino. Platzi se enfoca exclusivamente en las personas que están optimizando su decisión únicamente por el resultado educativo. Eso es lo que nos hace diferentes y lo que nos permite movernos a una velocidad distinta. También nos da la flexibilidad para reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, aunque tiene desventajas. Por ejemplo, en ocasiones nos resulta un poco más difícil convencer a las personas de que estudiar con nosotros tiene sentido”. Lea aquí: ¿Quiere fortalecer su hoja de vida? Platzi abrió 2.000 cursos gratis

Además de ese enfoque, ¿qué otros servicios hacen parte del portafolio de Platzi? Tienen Platzi Business.

“En Platzi nos enfocamos de manera muy fuerte en encontrar las formas en las que podemos ayudar al mundo entero a crecer. Nuestro objetivo es que América Latina sea una potencia en tecnología, y creemos que podemos lograrlo formando a la próxima generación de empleados, empresarios y emprendedores y, por supuesto, ayudando a las empresas existentes a llegar al estado del arte de la tecnología. Tenemos dos productos principales que nos ayudan a cumplir ese objetivo. El primero es el más conocido. Trabajamos con las empresas, entendemos qué quieren lograr y construimos planes de formación a la medida en tecnología, inteligencia artificial, inglés, marketing, liderazgo y habilidades blandas. Ese es nuestro producto más popular. Prácticamente todas las grandes empresas de Colombia lo utilizan de una u otra forma. En total, más de 4.000 compañías en el mundo hacen parte de este producto y contamos con alrededor de 7 millones de estudiantes. El producto más nuevo que tenemos es muy interesante y se llama Platzi Learn. Lo que hicimos fue entrenar una serie de modelos de inteligencia artificial con los datos acumulados durante los últimos diez años, nuestros cursos, nuestros estudiantes, su comportamiento, nuestra metodología y el trabajo con las compañías. Con esa información podemos llegar a cualquier empresa, entender cuál es la métrica de negocio que quiere mejorar y construir cursos y contenidos diseñados exclusivamente alrededor de ese objetivo, utilizando además el conocimiento propietario e interno de la organización”.

En Colombia hay una brecha entre educación y empleo. ¿Cree que la IA y la incorporación de nuevas tecnologías pueden ayudar a cerrarla?

“No. Creo que esa brecha obedece a fenómenos externos. Sé que suena un poco pesimista, pero soy una persona muy optimista y quiero ser más específico. En mi experiencia y desde mi perspectiva, estamos viviendo, especialmente en los últimos tres años, la mayor disrupción que hemos visto en mucho tiempo sobre la forma en que funcionan los empleos. Y esa transformación está impulsada por dos grandes fuerzas, ambas relacionadas con la inteligencia artificial. La primera son los sistemas de inteligencia artificial que capturan nuestra atención. Ahí entran las redes sociales y los videos cortos. La segunda fuerza es la inteligencia artificial generativa. La mayoría de las personas todavía la usa como un chat, pero cada vez más gente la utiliza como una herramienta de trabajo, como un entorno de conocimiento al que le plantea problemas para desarrollar soluciones muy complejas que antes requerían muchísima experiencia. Eso está cambiando la naturaleza del trabajo”.

La IA va más allá...

“La inteligencia artificial siempre va a necesitar un ser humano que la guíe para crear grandes cosas. Al final, lo que hace es multiplicar la capacidad humana. Pero si uno no desarrolla esa capacidad, una multiplicación por uno sigue dando uno y una multiplicación por cero da cero. Esa falta de capacidad de concentración es un problema que, por lo menos desde lo que yo he visto, no tiene una solución sencilla. Por eso escribí un libro que se llama Control, con el objetivo de tratar de encontrar una respuesta. Ese componente de atención, foco y decisión de empujar la versión que uno es hacia la mejor versión que puede ser depende, en gran medida, de tolerar el malestar durante un rato; de hacer lo que uno tiene que hacer, incluso cuando preferiría hacer otra cosa. Es escoger estudiar en lugar de quedarse viendo otro video. Platzi tiene videos educativos, sí, pero ver videos, por sí solo, no educa. Aprender consiste en aplicar lo aprendido. Solo cuando haces algo con ese conocimiento realmente estás aprendiendo. Antes de eso, no”.

Freddy Vega, CEO de Platzi.

¿Dónde está el verdadero potencial de estas herramientas de IA?

“No va a existir un empleo en el que la IA no haga parte del trabajo, porque es un sistema de razonamiento extraordinariamente poderoso. Ahora bien, es una tecnología nueva y todavía es muy difícil predecir todos sus efectos de segundo y tercer orden. Ya estamos viendo algunas consecuencias. Por ejemplo, probablemente tendremos que aceptar que hay personas que se están enamorando de chatbots y que están reemplazando parte de sus relaciones y conexiones humanas por conexiones digitales. También estamos viendo que muchos estudiantes universitarios están aprendiendo menos y graduándose con un nivel más bajo de comprensión lectora y de matemáticas, porque le delegan el pensamiento a los chatbots. Ahora puedes delegarle el pensamiento a una máquina, pero nunca podrás delegarle el entendimiento. Creo que todos los empleos van a incorporar inteligencia artificial. No creo que haya una profesión con más o menos IA que otra. Lo que sí creo es que cada persona tendrá que tomar una decisión consciente y absoluta sobre cuándo usar su propia cabeza y cuándo apoyarse en estas herramientas”.

¿La IA reemplazará empleos, transformará las empresas o dará origen a un nuevo ecosistema laboral?

”La respuesta es sí a todo. Van a existir empleos que serán completamente reemplazados por inteligencia artificial. También habrá trabajos que se transformarán gracias a la IA. Habrá empresas completamente distintas a las que conocemos hoy y otras en las que la inteligencia artificial simplemente les dará más capacidad y poder. Por ejemplo, cerca del 50 % de los despidos recientes en el sector tecnológico no corresponden a talento técnico. Son mandos medios: gerentes, coordinadores y directores. ¿Por qué? Porque con IA hoy es posible coordinar más personas, más procesos y más trabajo en paralelo, por lo que se necesita menos gente en esos niveles de gestión. Ese es el primer efecto que estamos viendo en las empresas tradicionales, que están comprimiendo sus estructuras”. Entérese: CEO de Nvidia defiende mejores salarios para empleados en auge de la IA: “deben ganar lo máximo posible”

Ahora, ¿qué ocurre con las empresas que nacen desde cero con inteligencia artificial en el centro de su operación?

“Estoy viendo compañías de dos, tres o cinco personas que, en un año, alcanzan ingresos de uno, tres o cinco millones de dólares, cuando antes habrían necesitado equipos de 30, 40 o 50 personas para lograr lo mismo. Además, piensan de una manera completamente distinta. Graban todas sus reuniones porque todo lo que se conversa debe poder ser analizado por la IA para apoyar la toma de decisiones. Antes de actuar, crean simulaciones de distintos escenarios con inteligencia artificial, porque es mucho más barato aplicar inteligencia a un problema antes que equivocarse tomando una decisión. Hay cosas que, en mi opinión, no van a cambiar. Hablar con los usuarios, vender y construir relaciones con los clientes seguirá siendo una labor profundamente humana. También el soporte al cliente seguirá dependiendo, en gran medida, de las personas. Lo que sí cambia es la velocidad con la que ocurre el entendimiento. Antes había que hacer un proceso completamente humano para comprender un problema; ahora ese proceso puede acelerarse gracias a la inteligencia artificial”.

También estamos viendo otros fenómenos con la IA...