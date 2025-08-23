El acto de ilusionismo del río Nechí en Yarumal: desaparece bajo un lecho de roca

Antes de ser el río al que deforman mientras le arrancan el oro de las entrañas con toda la avaricia de la que es capaz el ser humano; antes de que los letales venenos vertidos por toneladas se mezclen con sus aguas; antes de ser un cementerio que borra las huellas de los desaparecidos; antes de negarse a dejar de ser, aun en su agonía, la fuente de sustento de cientos de comunidades ribereñas, de entregar bocacachicos y bagres y dejarse navegar noblemente, el río Nechí hace un truco fascinante en el que reafirma su majestuosidad, también su misterio y su riqueza que no tiene nada que ver con el oro.
El Nechí nace en los Llanos de Cuivá a 2.730 metros sobre el nivel del mar, y desciende calmo y frío rodeado de vacas abrigadas y soñolientas, cultivos de papas, frailejones y uchuvas a lo largo de sus primeros veintitantos kilómetros. Llega a la vereda Mallarino, en Yarumal, y entonces ocurre: sus aguas vigorosas y de un amarillo pálido se encuentran con un laberinto intempestivo de rocas. En unos segundos deja de ser río, corre todavía como venas que intentan unirse. Luego el agua parece aquietarse. Y después, simplemente, deja de estar: no se ve, ni se escucha.
En un tramo de poco menos de un kilómetro lo que debería ser un río descendiendo temerario por una zona pendiente buscando tierras planas hacia el Bajo Cauca, se convierte en un lecho de rocas, y no rocas cualesquiera. Monstruos ovalados y otros filosos, colonizadas por millones de líquenes (ese paciente matrimonio de hongos y algas), la mayoría blanquecinas, pero también negras; cientos de miles de rocas unidas en un meticuloso rompecabezas en el que no sobra ninguna ni hace falta alguna; casi todas más grandes que cualquier figura humana.