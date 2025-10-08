Temblor sacudió a Antioquia en la mañana de este miércoles, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la mañana de este miércoles un sismo de magnitud 2.7 en la escala de Richter en el Occidente de Antioquia.
El movimiento, ocurrido a las 8:56 de la mañana de este 8 de octubre, tuvo como epicentro al municipio de Frontino y su profundidad fue superficial (menor a 30 km), por lo que se sintió con mayor intensidad.
De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico tuvo una localización en las coordenadas 6.80° de latitud y -76.17° de longitud, con epicentro a 6 kilómetros de Frontino, 11 km de Uramita y 22 km de Abriaquí.