En Antioquia encontraron centro de salud del Clan del Golfo donde hacían hasta amputaciones

En la vereda Chirita, del municipio de El Bagre, Antioquia, soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional encontraron un centro de recuperación clandestino con capacidad para 60 personas, en el cual serían atendidos presuntamente integrantes de la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez y las subestructuras Manuel Alexánder Ariza Rosario y Jorge Mario Valle, del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo. Según las autoridades, el lugar funcionaba como un dispensario improvisado, en el cual fueron hallados medicamentos para el tratamiento de la malaria, el paludismo y la leishmaniasis. Además de medicamentos para enfermedades comunes Puede leer: Un muerto y un campamento incautado en ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia Pero allí no solo había medicamentos, también material de sutura y elementos para la atención de amputación de extremidades y heridas abiertas.

En el operativo, las autoridades también lograron que dos presuntos integrantes de estos grupos criminales se entregaran a la justicia. Estas personas serían las encargados de atemorizar a la población civil de la zona rural de este municipio. Así mismo, fue incautado material de intendencia, como brazaletes alusivos al GAO Clan del Golfo, Estructura Roberto Vargas Gutiérrez.

De acuerdo con el Ejército, este golpe al Clan del Golfo se traduce en más de $190 millones, que corresponderían al valor de los medicamentos, los cuales son normalmente hurtados por estas organizaciones ilegales para ser utilizados al servicio de sus integrantes. Este operativo se suma a otro ocurrido en días recientes en Valdivia, también en el Bajo Cauca antioqueño, donde el Ejército anunció que dio de baja a un presunto integrante del Clan del Golfo e incautó una buena cantidad de armas y material de guerra.

Entre los elementos hallados en el lugar se encontraron ocho fusiles, 29 proveedores, y más de 2000 cartuchos de diferentes calibres. Adicionalmente, fueron incautadas prendas y artículos de uso privativo de las Fuerzas Militares, como 11 guerreras, 10 pantalones tipo camaleón, 24 buzos tácticos, 12 equipos de campaña, 8 chalecos, 9 cintelas, 3 bolsos de asalto y 6 sudaderas, entre otros elementos.

Criminales tienen sometida a la población