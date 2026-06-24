Tras masacre en Remedios, aparecen nuevas amenazas atribuidas al Frente 4 de las disidencias de las Farc

Un panfleto intimidatorio atribuido a las disidencias de las Farc ha sembrado nuevamente la zozobra en el Nordeste antioqueño. En medio de la arremetida de esa agrupación en esa subregión, que se disputa el dominio con el Clan del Golfo, habitantes de los municipios de Segovia y Remedios están preocupados por nuevas amenazas que están circulando, al parecer provenientes del Frente 4. Le puede interesar: Presencia de grupos ilegales en municipios creció en 165 %, según la Contraloría Según se lee en dicha comunicación, la estructura ilegal señala estar en una confrontación con sus adversarios y lanzó varias intimidaciones a la población civil, que a su juicio tengan cercanía con estos.

Además de aludir a lo que sería una “limpieza social” –es decir ataques a personas señaladas de vender estupefacientes o de tener lazos con sus enemigos– la agrupación también prohibió actividades mineras. “A aquellos que ejercen la labor de machuqueros les queda prohibido seguir trabajando ya que sabemos a quienes están financiando y es mejor que no lo sigan haciendo”, quedó plasmado en la comunicación, aludiendo a los mineros informales.

Lea también: Denuncian desplazamiento de 355 campesinos en Zaragoza por choque entre grupos ilegales La publicación del panfleto volvió a poner sobre la mesa las intimidaciones de las que viene siendo víctima la población civil por parte de los grupos armados en el Nordeste antioqueño. En el caso del Frente 4, cabe recordar que esa misma estructura se atribuyó una masacre de cuatro personas a comienzos de junio, a las que señalaron ser colaboradores del Clan del Golfo.

En aquella ocasión, armados también quemaron una finca, pintaron grafitis intimidatorios y tomaron fotos a las personas retenidas poco antes de ejecutarlas. Tras esa acción terrorista, las autoridades de Antioquia actualizaron el cartel de los más buscados de las disidencias y recordaron que esta estructura está bajo las órdenes de alias Calarcá. Siga leyendo: Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre que sembró la zozobra en el Nordeste de Antioquia En dicho cartel se incluyó a alias Jhon Fiera, según las autoridades identificado como Luis Montoya, que sería el cabecilla y por quien se ofrece una recompensa de hasta $300 millones por quien ayude a capturarlo.

Asimismo, en el cartel aparece un hombre identificado como “Johan Veneco”, quien de acuerdo con la información de inteligencia militar sería otro integrante del Frente 4 y quien presuntamente habría participado de manera directa en la masacre perpetrada a comienzos de junio. El tercer señalado es Luis Daniel Terán Baldovino, quien es reseñado por las autoridades como alias Chuzo. Por estos dos últimos, las autoridades ofrecen hasta $100 millones. De acuerdo con los datos de las autoridades, las disidencias de las Farc ya tienen presencia en por lo menos el 15% del territorio antioqueño, mientras el ELN tiene presencia en el 26% y el Clan del Golfo en el 53%. Finalmente desde la Fuerza Pública se indicó se está investigando el material que está circulando en el territorio.

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