Dos volcanes en erupción este sábado: el Puracé en Colombia y el Etna en Italia registran actividad intensa

Este sábado 8 de agosto, dos de los volcanes más monitoreados del mundo registraron actividad eruptiva significativa de manera simultánea: el Puracé, en el departamento del Cauca, Colombia, y el Etna, en la isla italiana de Sicilia.
Mientras el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la alerta naranja en el Puracé tras seis emisiones de ceniza en las últimas 24 horas, el Etna entró en una nueva fase paroxismal que obligó a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto internacional de Catania, uno de los principales puntos de entrada a Sicilia.