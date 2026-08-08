La historia de Rodrigo Gaviria: de cazador y cirujano a fotógrafo de aves

Dioses del sol para los mexicas. Nexos entre el mundo de los vivos y el de los espíritus para los emberá. Emisarios de buenos pensamientos para los mayas. En fin, los colibríes no son solo un espectáculo de ver, sino también en palabras de Rodrigo Gaviria Obregón, son “mensajeros de los dioses”.
Rodrigo, miembro de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, es uno de los pajareros más importantes de Colombia. Tiene más de 30 años de experiencia en la fotografía de aves y tres libros publicados, entre ellos Aves silvestres de Colombia y Las aves más hermosas de Colombia. Sin embargo, ese no fue el camino de vida que él pensó que tendría. Recibió, por así decirlo, un mensaje divino y alado, y él decidió seguirlo.