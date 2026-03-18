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Un manifestante resultó herido mientras manipulaba explosivos en paro minero

Los mineros de Antioquia y Córdoba ya completan tres días de paro.

  • Los paros mineros son recurrentes en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño. La imagen corresponde a una movilización en Caucasia en 2023. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Los paros mineros son recurrentes en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño. La imagen corresponde a una movilización en Caucasia en 2023. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un manifestante resultó herido en medio de las protestas por el paro minero en Antioquia, que ya están próximas a ajustar tres días.

El incidente fue confirmado por una de las organizaciones que lideran las manifestaciones, desde donde se precisó que el herido es un joven de 24 años.

De acuerdo con la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, la situación ocurrió al terminar una de las concentraciones realizadas el pasado 16 de marzo, cuando el implicado estaba manipulando pólvora y el material le estalló de forma imprevista.

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Pese a que el herido fue trasladado a un centro asistencial de inmediato, por la severidad de sus lesiones quedó con serias secuelas en sus extremidades.

La organización insistió en que estas prácticas han sido rechazadas y que su llamado es a una movilización pacífica.

El nuevo paro minero, que ha congregado a entre 800 y 1.000 mineros tanto de Antioquia como de Córdoba, comenzó el pasado lunes 16 de marzo.

La mayor parte de las movilizaciones se han concentrado en sectores como La Apartada y Puerto Libertador, de Córdoba, y en el sector de Campoalegre, en Antioquia, alrededor de la troncal a la Costa Caribe.

Además de varias concentraciones, en la vía se han hecho bloqueos intermitentes, pero permitiendo el paso de ambulancias, vehículos con pacientes, adultos mayores, organismos de socorro o aquellos que lleven insumos vitales como combustibles, medicamentos, entre muchos otros.

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Según han señalado los líderes de la movilización, las protestas se motivan principalmente por los operativos que continúa realizando la Fuerza Pública para destruir maquinaria amarilla, a su juicio injustos.

“El paro que actualmente se desarrolla es una iniciativa legítima, autónoma y colectiva del pueblo minero del Bajo Cauca, como respuesta a la difícil situación que atraviesa el sector, especialmente por la quema indiscriminada de maquinaria, la cual ha afectado gravemente el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad. Reiteramos que este movimiento surge desde las bases sociales y productivas del territorio, y no obedece a intereses particulares ni a la orientación de actores políticos específicos”, expresó el comité minero en un comunicado.

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Entre las principales peticiones de la protesta destaca que el Bajo Cauca sea reconocido como un Distrito Minero por el Gobierno Nacional y desde ese nivel se destraben procesos de formalización.

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