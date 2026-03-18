Un manifestante resultó herido mientras manipulaba explosivos en paro minero

Un manifestante resultó herido en medio de las protestas por el paro minero en Antioquia, que ya están próximas a ajustar tres días.

El incidente fue confirmado por una de las organizaciones que lideran las manifestaciones, desde donde se precisó que el herido es un joven de 24 años.

De acuerdo con la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, la situación ocurrió al terminar una de las concentraciones realizadas el pasado 16 de marzo, cuando el implicado estaba manipulando pólvora y el material le estalló de forma imprevista.

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Pese a que el herido fue trasladado a un centro asistencial de inmediato, por la severidad de sus lesiones quedó con serias secuelas en sus extremidades.

La organización insistió en que estas prácticas han sido rechazadas y que su llamado es a una movilización pacífica.