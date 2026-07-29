Senado aprobó que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en Cali

El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026.

Esta decisión fue tomada en la sesión del miércoles, 29 de julio, con una votación a favor de 58 senadores contra 30 votos en contra. La proposición fue presentada por el partido Salvación Nacional.

Ya anteriormente el Senado había aprobado que la posesión se realizara en el departamento del Cauca, sin embargo, ante la insistencia de ser en una guarnición militar y debido a cuestiones climáticas, el presidente electo decidió trasladar su ceremonia a la capital valluna.

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Con la autorización del Senado y la previa aprobación de la Cámara de Representantes, Abelardo de la Espriella ya tiene luz verde para comenzar su mandato como lo indicó en campaña: fuera del Capitolio Nacional. Por mandato constitucional, era necesario el permiso para trasladar la sede del Legislativo, pues ante este es quien jurará el presidente electo.