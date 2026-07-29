Video | El colombiano Edwin “Shirra” Mosquera sorprendió a Neymar con un beso en el cuello: así reaccionó el brasileño

Una escena fuera de lo común llamó la atención al término de un encuentro recientemente disputado por la Copa Sudamericana entre un equipo de Venezuela y otro de Brasil, en el estadio Urbano Caldeira de Santos. Un colombiano y Neymar fueron los protagonistas. Le puede interesar: Los 8 “rebeldes” lograron su cometido: Dimayor aceptó revisar la distribución de derechos de televisión para 2027 Tras concretarse el resultado global de 8-3 que selló la clasificación del conjunto brasileño frente a la Universidad Central de Venezuela, el futbolista colombiano Edwin “Shirra” Mosquera sorprendió al astro paulista con un beso en el cuello mientras registraba la interacción con su teléfono celular.

Así fue la reacción de Neymar tras el beso en el cuello. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70 y @ramirez04043

De la foto de fanático al gesto viral

Mosquera, extremo de 25 años oriundo de Quibdó, con pasado en el DIM, inició la grabación dirigiéndose a sus seguidores: “Muchachos, les presento a alguien”. Al girar el dispositivo, Neymar posó sonriente ante la cámara pensando que se trataba de una fotografía convencional entre colegas de profesión. Sin embargo, en cuestión de segundos, el jugador chocoano le propinó un beso amistoso a la altura del cuello, gestando una reacción inmediata de gracia y sonrisas entre el atacante de la verdeamarela y los presentes.

El deportista colombiano, cuyos derechos pertenecen a Independiente Santa Fe y quien llegó a préstamo por año y medio al club venezolano a inicios de 2026, difundió el metraje en sus plataformas. Posteriormente, ambos futbolistas coincidieron en el área de vestuarios, donde Mosquera aprovechó para tomarse una foto tipo selfie, la cual publicó en sus historias de Instagram y estableció como imagen de perfil.

Reacciones en redes sociales y vestuarios

El suceso generó múltiples interacciones digitales. Fanáticos de la disciplina comentaron frases como: “Grabación icónica que queda para la historia”, “Te envidio”, “No lo juzgo, yo también lo hubiera hecho” y “Ese man cumplió el sueño de muchos”. Otros internautas relacionaron el episodio con el juego y la figura del astro, expresando: “Bien ahí, a ver si se le pega un poquito de calidad”, “Y si le robó la magia?” y “Los jugadores de UCV le pidieron hasta los shorts a Neymar”. Durante la jornada, diversos integrantes del plantel visitante abordaron al referente brasileño para solicitarle su camiseta y su pantaloneta.

Edwin “Shirra” Mosquera junto a Neymar antes y después del partido. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70

Desempeño en el campo de juego

En el plano deportivo, Mosquera actuó durante 73 minutos y registró una asistencia en el gol anotado por Gonzalo Mottes a los 72 minutos, instante en que el marcador parcial señalaba un 3-2. Inmediatamente después del pase gol, el extremo fue sustituido por Roberto Sarli. Por su parte, Neymar, quien venía de jugar el Mundial 2026 con Brasil, donde quedó eliminado a manos de Noruega, ingresó en la etapa complementaria desde el banquillo de suplentes para afrontar los minutos finales del compromiso. También le puede interesar: Se le armó “la gorda” a Argentina: Fifa abrió proceso disciplinario contra jugadores, hinchas y la AFA por comportamiento en el Mundial Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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