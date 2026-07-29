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Video | El colombiano Edwin “Shirra” Mosquera sorprendió a Neymar con un beso en el cuello: así reaccionó el brasileño

Lo que debía ser un saludo habitual entre colegas de profesión tras un intenso partido de Copa Sudamericana terminó en una escena que dio la vuelta a las redes sociales. El jugador colombiano le dio un beso y así quedó en video.

  • El atacante colombiano Edwin Mosquera sorprendió al astro brasileño Neymar al darle un beso en el cuello mientras grababa un video con su teléfono. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70 y @ramirez04043
    El atacante colombiano Edwin Mosquera sorprendió al astro brasileño Neymar al darle un beso en el cuello mientras grababa un video con su teléfono. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70 y @ramirez04043
  • Así fue la reacción de Neymar tras el beso en el cuello. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70 y @ramirez04043
    Así fue la reacción de Neymar tras el beso en el cuello. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70 y @ramirez04043
  • Edwin “Shirra” Mosquera junto a Neymar antes y después del partido. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70
    Edwin “Shirra” Mosquera junto a Neymar antes y después del partido. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

29 de julio de 2026
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Una escena fuera de lo común llamó la atención al término de un encuentro recientemente disputado por la Copa Sudamericana entre un equipo de Venezuela y otro de Brasil, en el estadio Urbano Caldeira de Santos. Un colombiano y Neymar fueron los protagonistas.

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Tras concretarse el resultado global de 8-3 que selló la clasificación del conjunto brasileño frente a la Universidad Central de Venezuela, el futbolista colombiano Edwin “Shirra” Mosquera sorprendió al astro paulista con un beso en el cuello mientras registraba la interacción con su teléfono celular.

Así fue la reacción de Neymar tras el beso en el cuello. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70 y @ramirez04043
Así fue la reacción de Neymar tras el beso en el cuello. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70 y @ramirez04043

De la foto de fanático al gesto viral

Mosquera, extremo de 25 años oriundo de Quibdó, con pasado en el DIM, inició la grabación dirigiéndose a sus seguidores: “Muchachos, les presento a alguien”. Al girar el dispositivo, Neymar posó sonriente ante la cámara pensando que se trataba de una fotografía convencional entre colegas de profesión.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el jugador chocoano le propinó un beso amistoso a la altura del cuello, gestando una reacción inmediata de gracia y sonrisas entre el atacante de la verdeamarela y los presentes.

@ramirez04043 🙏🏾&⌛Los tiemoos de dios son perfectos #futbol #pasion #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - L.F🧙🏽‍♂️

El deportista colombiano, cuyos derechos pertenecen a Independiente Santa Fe y quien llegó a préstamo por año y medio al club venezolano a inicios de 2026, difundió el metraje en sus plataformas.

Posteriormente, ambos futbolistas coincidieron en el área de vestuarios, donde Mosquera aprovechó para tomarse una foto tipo selfie, la cual publicó en sus historias de Instagram y estableció como imagen de perfil.

Reacciones en redes sociales y vestuarios

El suceso generó múltiples interacciones digitales. Fanáticos de la disciplina comentaron frases como: “Grabación icónica que queda para la historia”, “Te envidio”, “No lo juzgo, yo también lo hubiera hecho” y “Ese man cumplió el sueño de muchos”.

Otros internautas relacionaron el episodio con el juego y la figura del astro, expresando: “Bien ahí, a ver si se le pega un poquito de calidad”, “Y si le robó la magia?” y “Los jugadores de UCV le pidieron hasta los shorts a Neymar”.

Durante la jornada, diversos integrantes del plantel visitante abordaron al referente brasileño para solicitarle su camiseta y su pantaloneta.

Edwin “Shirra” Mosquera junto a Neymar antes y después del partido. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70
Edwin “Shirra” Mosquera junto a Neymar antes y después del partido. FOTO: Tomada de redes sociales @shirrasco70

Desempeño en el campo de juego

En el plano deportivo, Mosquera actuó durante 73 minutos y registró una asistencia en el gol anotado por Gonzalo Mottes a los 72 minutos, instante en que el marcador parcial señalaba un 3-2. Inmediatamente después del pase gol, el extremo fue sustituido por Roberto Sarli.

Por su parte, Neymar, quien venía de jugar el Mundial 2026 con Brasil, donde quedó eliminado a manos de Noruega, ingresó en la etapa complementaria desde el banquillo de suplentes para afrontar los minutos finales del compromiso.

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Bloque de preguntas

¿En qué partido y torneo ocurrió el encuentro entre Edwin Mosquera y Neymar?
El episodio ocurrió al finalizar el partido de vuelta entre Santos y Universidad Central de Venezuela (UCV) por la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Urbano Caldeira en Santos, Brasil. El compromiso se selló con un marcador global de 8-3 a favor del equipo brasileño, lo que aseguró su clasificación en el torneo.
¿Quién es Edwin Mosquera, el jugador colombiano que besó a Neymar?
Edwin Mosquera es un futbolista colombiano de 25 años, natural de Quibdó, Chocó, que juega como extremo. Sus derechos deportivos pertenecen a Independiente Santa Fe, pero actualmente milita en la Universidad Central de Venezuela tras llegar a préstamo por un año y medio a inicios de 2026.
¿Cómo reaccionó Neymar cuando Edwin Mosquera le dio el beso en el cuello?
Neymar reaccionó con una sonrisa y tomó el gesto con gracia y de manera amistosa. En un principio, el jugador brasileño posó ante la cámara creyendo que se trataba solo de una fotografía de un colega o fanático, por lo que la situación provocó risas entre los presentes.
¿Cómo fue el rendimiento deportivo de Edwin Mosquera en ese partido?
Mosquera fue titular, disputó 73 minutos y registró una asistencia para el gol de Gonzalo Mottes al minuto 72, en un momento en que el encuentro se encontraba 3-2. Justo después de dar el pase de gol, fue sustituido por Roberto Sarli.
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