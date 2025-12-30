Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?

El Gobierno Nacional removió de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, en una decisión que se conoció ayer y fue rechazada duramente por la Gobernación de Antioquia, desde donde se anticiparon acciones legales para revertirla. “Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, comparando la medida con las intervenciones ordenadas desde el Gobierno Nacional a otras entidades como la EPS Savia Salud o la caja de compensación familiar Comfenalco.

La remoción quedó formalizada a través de una resolución emitida el pasado 29 de noviembre y que aparece firmada por el ministro de Educación, José Daniel Rojas. En ella, responsabilizó al líder de esa institución de no cumplir con las obligaciones de mejoramiento que esa cartera le había ordenado a mediados de este año. Lea: “No tenemos competencia sobre la contratación interna de universidades”: MinTIC sobre escándalo por contrato con la UdeA Según se especifica en el documento, en su reemplazo fue nombrado Héctor Iván García García, por un periodo de un año. “Reemplazar, hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez, al señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes (...) de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y con fundamento en la parte motiva del presente acto administrativo, sin perjuicio de las investigaciones administrativas y las sanciones a que haya lugar”, se lee en la resolución.

Los detalles de la decisión

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación argumentó que la remoción de Arboleda haría parte de un procedimiento administrativo con el que se buscaría “salvaguardar” la sostenibilidad de esa institución y garantizar su funcionamiento. Pese a que la medida ya fue hecha pública, la cartera señaló que la salida del rector no se aplicaría de forma inmediata, ya que solo quedaría en firme cuando sea formalmente notificada. También le puede interesar: Universidad de Antioquia responde a ultimátum del Ministerio de Educación: “generan un clima de zozobra” “De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, esta decisión administrativa no produce efectos jurídicos mientras no se surta la notificación personal al interesado. Por tal razón, el procedimiento se encuentra actualmente en etapa de notificación, la cual se adelanta a través de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, conforme a los procedimientos legales establecidos”, reseñó esa cartera. En el documento de la resolución, el Ministerio desglosó las razones por las que decidió descabezar al rector. En primer lugar, el Gobierno Nacional argumentó que la universidad habría incumplido un plan de mejoramiento ordenado desde Bogotá, con el que se le exigía poner en orden una serie de irregularidades administrativas y financieras. De igual forma, la Nación señaló que la UdeA habría incumplido con un plan de saneamiento financiero, “orientado a corregir, depurar y ajustar su situación financiera, priorizando la reversión del déficit estructural y del déficit de caja evidenciados, de manera que impactara de forma transversal los procesos de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades institucionales”. En tercer lugar, el Ministerio aseveró que Arboleda habría “dificultado” desde su cargo la labor de vigilancia ordenada desde esa cartera, que nombró a una inspectora in situ, que le estaba haciendo estricto seguimiento a los gastos y manejos administrativos en el alma mater. Por su parte, el gobernador Rendón insistió en estar preparando recursos legales para revocar la sustitución, que consideró arbitraria. “La Gobernación de Antioquia dará la pelea jurídica y académica para proteger la autonomía universitaria y la razón misional del Alma Máter de los antioqueños”, agregó el mandatario seccional. La salida de Arboleda se produce en un ambiente caldeado desde hace varios meses, precisamente por cuenta de múltiples rumores que apuntaban a que desde el gobierno central se le estaría haciendo “el cajón” al rector de la universidad.

Por lo menos desde agosto pasado, tal como lo registró entonces este diario, en la institución comenzó a llamar la atención que el ministro de Educación, Daniel Rojas, cambiara a su representante en el Consejo Superior y pusiera allí a Daniel Torres Niño, quien se desempeñaba como su representante en el Icetex y había generado controversia en ese instituto. Congresistas como la representante Catherine Juvinao cuestionaron entonces a Niño por presuntamente llevar a cuestas denuncias por presuntos malos manejos en la entidad. Fue también en medio de esos movimientos que el ministerio nombró a una inspectora in situ, una figura que nunca se había visto en la universidad y que también generó controversia por presuntamente no haber sido notificada debidamente a la rectoría. Otro de los representantes del Gobierno Nacional señalado de estar detrás de las presiones para sacar a Arboleda desde octubre pasado fue Wilmar Mejía, quien posteriormente salió salpicado en investigaciones periodísticas que lo vinculaban con un presunto entramado entre los organismos de inteligencia del Estado y las disidencias de las Farc. Luego del estallido de ese escándalo, múltiples instancias al interior de la universidad exigieron la renuncia de Mejía al Consejo Superior, decisión a la que este se ha rehusado. El último capítulo de esas tensiones se produjo este mismo mes de diciembre, cuando el Ministerio de Educación emitió un ultimátum y exigió a la universidad rendir cuentas de sus planes de mejoramiento. El Consejo Académico de la institución cuestionó el tono de ese ultimátum y consideró que “además de perentorio” dejaría “abierta la posibilidad de sanciones y decisiones administrativas subsecuentes que, más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra”. EL COLOMBIANO consultó con la Universidad de Antioquia, desde donde señalaron tener conocimiento de la medida por cuenta de los pronunciamientos públicos del ministerio. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo, la institución no se había pronunciado formalmente.

¿Quién es el rector encargado?