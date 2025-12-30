x

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de enero de 2026

Esto gracias a que la aplicación dejará de operar en dispositivos que ya no soportan actualizaciones de seguridad ni los requisitos técnicos de la aplicación.

  WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde enero de 2026. FOTO Camilo Suárez
    WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos desde enero de 2026. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
30 de diciembre de 2025
bookmark

Desde el 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares que ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y software. No se trata de una caída repentina ni de un error técnico: es una decisión estructural que marca el final definitivo para dispositivos que quedaron anclados a sistemas operativos obsoletos y que, en la práctica, ya no pueden sostener las exigencias actuales de la aplicación de mensajería más usada del mundo.

El cambio afecta principalmente a teléfonos lanzados hace más de una década (muchos de ellos aún en circulación en mercados como América Latina) que no puedan ejecutar Android 5.0 o versiones superiores, así como con iPhone que no soporten ediciones recientes de iOS. En esos equipos, la aplicación no podrá abrirse, actualizarse ni garantizar el acceso a chats, archivos o funciones básicas.

Entre los modelos identificados se encuentran referencias ampliamente reconocidas. Por ejemplo, en el ecosistema Android, perderán compatibilidad dispositivos como el Samsung Galaxy S4, el Samsung Galaxy Ace 4, varios modelos de la serie LG Optimus —L3 II, L4 II, L7 II, F3, F5 y F6—, el Sony Xperia M, el Huawei Ascend Mate, el Lenovo A820 y el HTC Desire 500. A esta lista se suman, de manera general, todos los teléfonos lanzados antes de 2014 que no recibieron actualizaciones de sistema por parte de sus fabricantes.

En el caso de Apple, el recorte incluye a los iPhone 4, 4S, 5 y 5C, así como a algunos iPhone 6S, 6S Plus y iPhone SE que no fueron actualizados a versiones recientes del sistema operativo. Aunque estos modelos llevan años fuera del soporte oficial de la marca, todavía permanecen activos en manos de usuarios que los utilizan como teléfono principal o secundario.

La razón de fondo es técnica y de seguridad, ya que WhatsApp ha incorporado en los últimos años mejoras en cifrado, llamadas, herramientas multimedia y funciones basadas en inteligencia artificial que demandan mayor capacidad de procesamiento, memoria RAM y sistemas operativos capaces de recibir parches de seguridad. Y mantener la compatibilidad con software antiguo limita el desarrollo de la plataforma, pero también expone a los usuarios a vulnerabilidades que ya no pueden ser corregidas.

En la práctica, cuando un celular pierde compatibilidad, las consecuencias son progresivas y definitivas, es decir, el usuario deja de recibir actualizaciones, la aplicación comienza a fallar y, eventualmente, se bloquea el acceso al servicio. Esto implica la imposibilidad de enviar o recibir mensajes, descargar archivos y recuperar conversaciones.

Ante este escenario, la recomendación central es preventiva: antes del 1 de enero de 2026, los usuarios con dispositivos afectados deben realizar una copia de seguridad de sus chats. En Android, el respaldo se almacena en Google Drive; en iPhone, en iCloud. De ese modo, el historial de conversaciones y archivos podrá restaurarse al iniciar sesión en un equipo compatible.

Otra opción es verificar si el teléfono permite actualizarse a una versión de sistema operativo que aún sea aceptada por WhatsApp. Sin embargo, en la mayoría de los modelos mencionados esa posibilidad ya no existe. Para quienes decidan no cambiar de celular, quedan como alternativa otras aplicaciones de mensajería.

