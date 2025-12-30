Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de enero de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares que ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y software. No se trata de una caída repentina ni de un error técnico: es una decisión estructural que marca el final definitivo para dispositivos que quedaron anclados a sistemas operativos obsoletos y que, en la práctica, ya no pueden sostener las exigencias actuales de la aplicación de mensajería más usada del mundo.

Lea también: Cuidado: aprenda a prevenir los fraudes más frecuentes en WhatsApp

El cambio afecta principalmente a teléfonos lanzados hace más de una década (muchos de ellos aún en circulación en mercados como América Latina) que no puedan ejecutar Android 5.0 o versiones superiores, así como con iPhone que no soporten ediciones recientes de iOS. En esos equipos, la aplicación no podrá abrirse, actualizarse ni garantizar el acceso a chats, archivos o funciones básicas.

Entre los modelos identificados se encuentran referencias ampliamente reconocidas. Por ejemplo, en el ecosistema Android, perderán compatibilidad dispositivos como el Samsung Galaxy S4, el Samsung Galaxy Ace 4, varios modelos de la serie LG Optimus —L3 II, L4 II, L7 II, F3, F5 y F6—, el Sony Xperia M, el Huawei Ascend Mate, el Lenovo A820 y el HTC Desire 500. A esta lista se suman, de manera general, todos los teléfonos lanzados antes de 2014 que no recibieron actualizaciones de sistema por parte de sus fabricantes.