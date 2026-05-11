Juzgado admite demanda colectiva contra bancos por retraso en aplicar exención del 4x1000

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió una acción de grupo contra varias entidades financieras por presuntos cobros indebidos del impuesto 4x1000 a usuarios.
El proceso judicial, identificado con el expediente 2025-00368, fue interpuesto por el abogado Juan Pablo Naranjo Vallejo y quedó bajo la dirección del juez Sergio Iván Mesa Macías.
La acción busca que la justicia declare la presunta negligencia de las entidades financieras por no aplicar de manera automática la exención del impuesto contemplada en la Ley 2277 de 2022.
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