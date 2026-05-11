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Windpeshi: el megaproyecto eólico que heredó Ecopetrol y hoy enfrenta investigación por detrimento de $313.000 millones

La Contraloría investiga presuntas irregularidades en Windpeshi mientras Ecopetrol intenta reactivarlo. El proyecto ha estado marcado por retrasos, sobrecostos y conflictos sociales.

  • La investigación de la Contraloría evidenció retrasos importantes en la ejecución: a marzo de 2022, Windpeshi registraba un avance de 29,6%, por debajo del 33,7% proyectado para ese momento. Foto: Cortesía
    La investigación de la Contraloría evidenció retrasos importantes en la ejecución: a marzo de 2022, Windpeshi registraba un avance de 29,6%, por debajo del 33,7% proyectado para ese momento. Foto: Cortesía
  • Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares. Foto: Enel
    Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares. Foto: Enel
  • En 2025, Ecopetrol adquirió Wind Autogeneración, filial de Enel Colombia y propietaria de Windpeshi. Foto: Enel
    En 2025, Ecopetrol adquirió Wind Autogeneración, filial de Enel Colombia y propietaria de Windpeshi. Foto: Enel
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 51 minutos
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Cuando Enel anunció en 2022 la construcción de Windpeshi, el proyecto fue presentado como uno de los grandes símbolos de la transición energética de Colombia. Ubicado entre los municipios de Uribia y Maicao, en La Guajira, el parque prometía convertirse en el más grande del país, con el potencial de quintuplicar la capacidad instalada de energía eólica.

La iniciativa contemplaba una capacidad instalada de 205 megavatios (MW) y la operación de 41 aerogeneradores distribuidos en un área cercana a las 6.200 hectáreas. Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares.

Sin embargo, el optimismo de esos primeros anuncios se transformó en una larga batalla legal, financiera y social. El proyecto, que fue adquirido por Ecopetrol el año pasado, enfrenta hoy un futuro más incierto luego de que la Contraloría de Bogotá abriera un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones.

InfogrÃ¡fico
Windpeshi: el megaproyecto eólico que heredó Ecopetrol y hoy enfrenta investigación por detrimento de $313.000 millones

Relacionado: Contraloría investiga posible pérdida de $313.000 millones en proyecto eólico que compró Ecopetrol

¿Por qué investigan Windpeshi ?

El problema, según el ente de control, es que se ejecutaron recursos sin que las obras alcanzaran los resultados previstos ni el proyecto entrara en operación. La investigación evidenció retrasos importantes en la ejecución: a marzo de 2022, Windpeshi registraba un avance de 29,6%, por debajo del 33,7% proyectado para ese momento.

Las dificultades se hicieron más evidentes cuando el proyecto fue suspendido indefinidamente, en mayo de 2023, pues solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas para los aerogeneradores. Además, los equipos adquiridos para la operación del parque no habían sido instalados ni puestos en funcionamiento, por lo que la inversión realizada no habría cumplido su propósito.

En contexto: ¿Por qué Enel dejará de construir un proyecto eólico en La Guajira?

El organismo de control advirtió una presunta afectación de recursos públicos distritales debido a la participación que tiene el Distrito Capital en Enel Colombia. Por ello, el proceso de responsabilidad fiscal buscará determinar si hubo fallas en la toma de decisiones e identificar a los responsables de la planeación y ejecución.

Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares. Foto: Enel
Según las proyecciones iniciales, Windpeshi produciría alrededor de 1.011 gigavatios-hora al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de alrededor de 500.000 hogares. Foto: Enel

Los líos que hicieron que Enel abandonar Windpeshi

La crisis del Windpeshi se profundizó en mayo de 2023, cuando Enel anunció la suspensión indefinida de las obras. La decisión fue adoptada por la junta directiva de la compañía tras agotar todas las instancias corporativas internas y concluir que no existían garantías para mantener el ritmo de construcción.

De acuerdo con Enel, las constantes vías de hecho y las exigencias que, a juicio de la compañía, excedían su marco de actuación, hicieron inviable continuar con el desarrollo del parque eólico.

La empresa aseguró que, además de los compromisos derivados de la consulta previa, había invertido más de $7.100 millones en iniciativas relacionadas con acceso al agua, educación de calidad y desarrollo económico en las comunidades de la zona.

Le interesa: Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año

Pese a ello, las obras permanecieron paralizadas durante cerca del 50% de las jornadas laborales entre 2021 y 2022. La situación se agravó en 2023, cuando la interrupción alcanzó el 60% del tiempo operativo.

En ese momento, Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica, afirmó que la suspensión fue resultado de “rigurosos análisis y estudios de viabilidad”.

Sostuvo que los proyectos de transición energética deben ser sostenibles no solo desde el punto de vista social, sino también económico, y señaló que el éxito depende de la articulación entre empresas, instituciones y comunidades.

Windpeshi: Ecopetrol busca reactivar obras en mayo

En 2025, Ecopetrol adquirió Wind Autogeneración, filial de Enel Colombia y propietaria de Windpeshi. Foto: Enel
En 2025, Ecopetrol adquirió Wind Autogeneración, filial de Enel Colombia y propietaria de Windpeshi. Foto: Enel

En julio de 2025, Ecopetrol confirmó la compra total de Wind Autogeneración, filial de Enel Colombia y propietaria de Windpeshi. La operación, aprobada por la junta directiva en diciembre de 2024, se cerró por US$50 millones.

“Hace poco se realizó el primer pago por US$15 millones”, explicó entonces el presidente de la petrolera, Ricardo Roa.

Aseguró que, en coordinación con las autoridades nacionales, regionales y locales, Ecopetrol promovería espacios de diálogo intercultural con las autoridades ancestrales y líderes Wayuu del área de influencia del proyecto, como parte clave para su desarrollo.

Sobre los plazos, Felipe González, gerente de proyectos de Ecopetrol, indicó que las obras se reactivarían este mes de mayo y que, aunque el desarrollo podría tomar cerca de dos años, la meta es que el parque entre en operación en 2028.

Vea también: Colombia da luz verde para integrar energía eólica y renovables a la red eléctrica nacional

El riesgo de que Windpeshi termine como “elefante blanco”

No obstante, el reto financiero y social sigue siendo alto: se necesitarían al menos otros US$300 millones para poner en marcha el parque. Además, en abril las obras se frenaron unos días por bloqueos de comunidades Wayuu, que denunciaban afectaciones sociales, culturales y ambientales, así como falta de concertación con todas las autoridades tradicionales.

El panorama refleja las dificultades que han enfrentado otras empresas en La Guajira. Celsia abandonó en 2024 los proyectos Camelias y Acacias 2, mientras que EDP Renewables salió del país tras perder cerca de 700 millones de euros en los parques Alpha y Beta.

Bajo este escenario, para el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, la compra de Windpeshi representa más un riesgo que una oportunidad para Ecopetrol.

Según advirtió, el cambio de propietario no resuelve los obstáculos sociales, ambientales y regulatorios que han frenado la instalación de los 41 aerogeneradores.

Acosta también alertó que, tras la investigación abierta contra Enel, Ecopetrol podría quedar expuesta a nuevas actuaciones de los organismos de control si el proyecto continúa estancado, aumentando el riesgo de que Windpeshi termine convertido en un “elefante blanco”.

Lea también: Ecopetrol entra al negocio de la energía eólica: participará en la construcción del parque Jemeiwaa Ka’l en La Guajira

Por ello, el desafío para Ecopetrol sigue siendo enorme. La petrolera tendrá que destrabar proyectos en los que otras compañías han fracasado y, para lograrlo, deberá superar los retrasos en la obtención de licencias ambientales y alcanzar acuerdos con las comunidades de la zona.

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