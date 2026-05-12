Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus y ahora sí reconoce que la situación del brote “podría cambiar”

La Organización Mundial de la Salud ha sugerido una nueva fecha para poner en cuarentena a los pasajeros que fueron repatriados del crucero MV Hondius.

  • España se une a Reino Unido, Francia, Suiza, Sudáfrica y Estados Unidos como las naciones con casos positivos de hantavirus. Fotos: AFP
    España se une a Reino Unido, Francia, Suiza, Sudáfrica y Estados Unidos como las naciones con casos positivos de hantavirus. Fotos: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que ya son once los casos positivos de hantavirus y ha establecido una nueva fecha para que se ejecute una cuarentena sobre los evacuados del crucero MV Hondius.

El último contagiado se dio en España, específicamente en Madrid, donde se ha reportado que el paciente presenta síntomas respiratorios y fiebre, aunque su estado es estable, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

Lea también: EE.UU. y Francia confirman caso de contagio de hantavirus: van más de 10 países con infectados o sospechosos

Según la autoridad local, en la capital española se le aplicaron pruebas PCR a trece evacuados del crucero. En ese grupo de personas, solo una dio positiva para el virus proveniente de roedores.

Así, España se une a Reino Unido, Francia, Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos como los países en donde ya hay casos confirmados con esta infección, mientras que territorios como Italia, Bélgica, Alemania, Australia y Singapur hacen seguimiento a los repatriados de la embarcación, quienes permanecen aislados y aún sin síntomas.

Pese a los casos en diferentes partes del mundo, el director de la OMS declaró en rueda de prensa desde Madrid que “no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

Sobre la enfermedad, Ghebreyesus detalló que el hantavirus es una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna pero que la OMS “tiene directrices claras y se espera que los países las sigan”.

“La recomendación de la OMS es que (las personas evacuadas) sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio”, detalló.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Sin embargo, enfatizó en que los países que utilizan protocolos de salud diferentes, tienen “soberanía”. “No podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos”, admitió.

Respecto a la evacuación de los pasajeros, el jefe de la OMS dijo entender “perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada”, pero aseguró que “el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial”. El Hondius, que inició su viaje el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, debe llegar el fin de semana a Países Bajos.

Siga leyendo: España defiende protocolos tras nuevos casos de hantavirus en crucero Hondius

*Con información de AFP

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos