Nueva polémica entre el Gobierno y la Gobernación de Antioquia por nueva facultad de Medicina de la UdeA en Urabá

Un nuevo choque político e institucional se abrió entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia por el futuro de la Universidad de Antioquia en la subregión de Urabá.
La controversia surgió luego de que el delegado del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior Universitario, Juan Carlos Bolívar Sandoval, asegurara que desde la Gobernación se estaría bloqueando la llegada de una facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia a Urabá, un proyecto que busca ampliar la oferta de formación en salud en esa región del departamento.
Según el Gobierno Nacional, la iniciativa pretende fortalecer el acceso a educación superior pública y responder a las necesidades históricas de personal médico en el Urabá antioqueño. La propuesta incluiría infraestructura para programas relacionados con ciencias de la salud y atención hospitalaria universitaria.
“Hoy bloquearon la posibilidad de que el proyecto de ciencias de la vida, un proyecto 100% financiado por el ministro Daniel Rojas Medellín por 131.000 millones, se presentara ante el Ministerio de Educación, un sectarismo que no le permite a una región geoestratégica del país tener un desarrollo integral y avanzar en la superación de las condiciones objetivas de la violencia que lleva cargando por décadas”, escribió Bolívar Sandoval en su cuenta de X.